Трассу М-5 собираются расширить до шести полос на въезде в Самару

ФКУ "Поволжуправтодор" планирует провести капитальный ремонт участка трассы М-5 на въезде в Самару. Об этом Волга Ньюс сообщили представители ведомства.

"Речь идет об участке в районе ТЦ "Мега". Проект есть. Он предусматривает уширение автомобильной дороги до шести полос движения", - рассказали представители ведомства.

По их словам, реализация проекта зависит от финансирования. При выделении средств работы могут провести с 2026 по 2028 годы.

О необходимости модернизации этого участка трассы не раз просили местные жители. Дело в том, что там регулярно образуются пробки, в частности, в летнее время.