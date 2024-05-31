"Т Плюс" поздравил сварщиков с профессиональным праздником

В конце мая традиционно отмечается День сварщика. На данный момент в Самарском филиале "Т Плюс" трудится 125 представителей этой востребованной профессии.
Свой праздник они обычно проводят на рабочих местах, поскольку в этот период времени на энергообъектах самый разгар ремонтной кампании. При этом люди данной специальности в "Т Плюс" имеют востребованность круглый год. В зимний период от их работы во многом зависит продолжительность устранения дефектов в тепловых и сетях водоснабжения, надежная работа тепловых источников. В летнее же время сварщики задействованы в подготовке городских коммуникаций к отопительному периоду, подготовке основного оборудования электростанций и котельных, а также в проведении плановых перекладок тепловых сетей.
В "Т Плюс" периодически проводится межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди сварщиков. Специалисты демонстрируют знание нормативных актов, техники безопасности, умение оказать первую медицинскую помощь при несчастном случае и, конечно же, свое мастерство в сварочном деле. Основные критерии — скорость и качество выполнения работ.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.