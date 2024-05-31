16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Т Плюс" поздравил сварщиков с профессиональным праздником Самарские ГОКС прошли проверку парламентской комиссии Государственной думы РФ "Т Плюс" повысит эффективность работы Самарской ТЭЦ Команда Сызранской ТЭЦ вошла в тройку сильнейших на корпоративном конкурсе профмастерства "Т Плюс" "Т Плюс" оценила дипломные работы воспитанников технопарка Кванториум63

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" поздравил сварщиков с профессиональным праздником

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В конце мая традиционно отмечается День сварщика. На данный момент в Самарском филиале "Т Плюс" трудится 125 представителей этой востребованной профессии.

Свой праздник они обычно проводят на рабочих местах, поскольку в этот период времени на энергообъектах самый разгар ремонтной кампании. При этом люди данной специальности в "Т Плюс" имеют востребованность круглый год. В зимний период от их работы во многом зависит продолжительность устранения дефектов в тепловых и сетях водоснабжения, надежная работа тепловых источников. В летнее же время сварщики задействованы в подготовке городских коммуникаций к отопительному периоду, подготовке основного оборудования электростанций и котельных, а также в проведении плановых перекладок тепловых сетей.

В "Т Плюс" периодически проводится межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди сварщиков. Специалисты демонстрируют знание нормативных актов, техники безопасности, умение оказать первую медицинскую помощь при несчастном случае и, конечно же, свое мастерство в сварочном деле. Основные критерии — скорость и качество выполнения работ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2