Политех не смог оспорить наложение сервитута из-за стройки метро

Ленинский районный суд Самары отказал в удовлетворении требований Самарского государственного технического университета (СамГТУ) о признании незаконным постановления администрации города № 216, принятого в марте 2023 года. Этим документом мэрия наложила публичный сервитут в отношении 26 земельных участков общей площадью 9874 кв. м "в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская".
Напомним, под ограничения подпали объекты транспортной инфраструктуры, земли под жилыми домами, офисными зданиями и прочими учреждениями, среди которых оказалась и территория на ул. Самарской, 170, где расположен четвертый корпус политеха (в нем находится Академия архитектуры и строительства).
Именно в части, касающейся собственности вуза, СамГТУ и пытался оспорить постановление.
Согласно оспариваемому документу, сервитут устанавливается для складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и техники, которые необходимы для обеспечения строительства линии метрополитена на 32 месяца. При этом срок, в течение которого будет затруднено или невозможно использование перечисленных в постановлении участков по назначению (кроме территорий, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и физлицам) составляет год.
Последние комментарии
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.