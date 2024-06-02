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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Политех не смог оспорить наложение сервитута из-за стройки метро

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары отказал в удовлетворении требований Самарского государственного технического университета (СамГТУ) о признании незаконным постановления администрации города № 216, принятого в марте 2023 года. Этим документом мэрия наложила публичный сервитут в отношении 26 земельных участков общей площадью 9874 кв. м "в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская".

Напомним, под ограничения подпали объекты транспортной инфраструктуры, земли под жилыми домами, офисными зданиями и прочими учреждениями, среди которых оказалась и территория на ул. Самарской, 170, где расположен четвертый корпус политеха (в нем находится Академия архитектуры и строительства).

Именно в части, касающейся собственности вуза, СамГТУ и пытался оспорить постановление.
Согласно оспариваемому документу, сервитут устанавливается для складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и техники, которые необходимы для обеспечения строительства линии метрополитена на 32 месяца. При этом срок, в течение которого будет затруднено или невозможно использование перечисленных в постановлении участков по назначению (кроме территорий, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и физлицам) составляет год.

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