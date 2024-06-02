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Суды Происшествия

В Тольятти посадили мошенников, сообщавших о ДТП с родственниками

ТОЛЬЯТТИ. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти выслушали приговор два жителя Самары, обвинявшихся в телефонном мошенничестве, сообщает прокуратура Автозаводского района.

Подсудимые 22 и 42 лет вступили в сговор с еще одним преступником, которого не удалось установить. Тот под видом сотрудника полиции по сотовому телефону сообщал потерпевшим, что их родственник попал в ДТП и необходимо передать деньги пострадавшему. Подсудимые же посещали потерпевших и получали от них деньги.

Так, 22 мая 2023 г. мужчины приехали в Тольятти к дому № 11 по ул. Ворошилова и забрали у 77-летней женщины 440 тыс. рублей. Деньги они разделили поровну.

При назначении наказания судом были приняты во внимание смягчающие наказание обстоятельства - полное признание вины, отсутствие судимости, наличие работы и малолетних детей на иждивении. Подсудимым было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с заменой на принудительные работы на этот же срок с удержанием ежемесячно из заработка 10% в доход государства. Также их обязали вернуть деньги потерпевшей.

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