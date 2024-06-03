"Собирал деньги по Zoom": как тольяттинцев заманивали в экстремистское сообщество "Свидетелей Иеговы"

Самарский областной суд на днях пересмотрел приговор осужденному за организацию деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Речь идет о ячейке "Свидетелей Иеговы" в Тольятти и ее лидере Александре Чагане. Интересно, что в судах были оглашены показания людей, которые попали в секту.

Например, местная жительница рассказывала, что к "свидетелям" попала ее мать. Последняя делилась с дочкой, что в сообществе своя четкая иерархия: есть даже старейшины и районные надзиратели. А в каждом районе Тольятти было свое тайное "собрание".

"У собрания имеется старейшина, которые отвечает за организацию, сбор денежных средств, проведение религиозных собраний, принимает ежемесячные отчеты о проделанной работе у членов организации, в том числе о времени по вовлечению новых участников, их количестве, пожертвованиях. После признания в 2017 г. МРО "Свидетели Иеговы Тольятти" экстремистской организацией деятельность она не прекратила", — рассказывала свидетельница.

Тольяттинские "проповеди" просто "перекочевали" на онлайн-платформу в "Zoom". В таком формате "старейшины" давали участникам на изучение материалы, давно признанные экстремистскими, и, разумеется, рассказывали сколько им нужно пожертвовать главе объединения — исключительно "на благие цели".

"В ноябре 2021 г. во время одной из встреч мать посредством программы "Zoom" подключилась к онлайн-собранию участников. Ведущий Чаган в течение часа рассказывал участникам про строительство объекта для проповеднического служения в условиях запрета, для чего необходимы добровольческие взносы. В основной массе онлайн-собрания ввел Чаган, за исключением случаев, когда он не мог по состоянию здоровья, и собрание вел другой старейшина", — рассказывала одна из свидетельниц суду.

Была у слушателей и обязательная оплата труда "старейшин". Как рассказал суду один из таких послушников, каждый месяц адепты передавали по 10% своей зарплаты руководству ячейки. При этом в обязанности низовых адептов входила вербовка и проведение проповедей среди населения.

"Про это составляли отчеты и передавали их "старейшинам". Старший был в ячейке из 80-100 жителей Тольятти. Онлайн-собрание проводит старейшина, как правило, Чаган. Старейшины читают выдержки из статьи определенной тематики, задают вопросы, спрашивают адептов. В начале и конце собрания ведущий назначает адепта, который будет проводить публичную молитву. В конце собрания ведущий зачитывает объявления, в том числе о вступлении и исключении членов, что решается на совете старейшин. Старейшина называет даты и время проведения собраний, номер конференции в программе "Zoom", пароль. На каждом собрании старейшины напоминают, что деятельность организации "Свидетели Иеговы" запрещена и о необходимости применения мер конспирации", — рассказывал один из адептов.

В итоге ячейку Чагана "вскрыли" сотрудники ФСБ. Сам мужчина работал программистом ГБУЗ СО "Тольяттинский психоневрологический диспансер", был женат. Вину Чаган не признал, но оперативники изъяли у него видеозаписи собраний участников "Свидетелей Иеговы". При этом, как отмечается в приговоре, есть решение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 г., согласно которому религиозная организация "Управленческий Центр свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации ликвидированы в связи с осуществлением экстремистской деятельности. В итоге программиста, собиравшего "пожертвования" с тольяттинцев, приговорили к восьми годам колонии общего режима по ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации). Мужчина приговор обжаловал, но на днях его оставили в силе.