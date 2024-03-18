Тольяттинец получил 8 лет колонии за организацию религиозного объединения

В Тольятти 53-летнему жителю города признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 282.2 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что осужденный организовал на территории Тольятти деятельность религиозного объединения "Свидетели Иеговы города Тольятти", в отношении которого Верховным судом Российской Федерации вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности.

Данная запрещенная организация действовала на территории города на протяжении длительного периода. Злоумышленник проводил собрания, а также осуществлял деятельность по вовлечению и вербовки новых членов.

Приговором суда мужчина осужден к 8 годам лишения своды, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.