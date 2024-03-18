Тольяттинец получил 8 лет колонии за организацию религиозного объединения

В Тольятти 53-летнему жителю города признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 282.2 УК РФ.
Следствием и судом установлено, что осужденный организовал на территории Тольятти деятельность религиозного объединения "Свидетели Иеговы города Тольятти", в отношении которого Верховным судом Российской Федерации вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности.
Данная запрещенная организация действовала на территории города на протяжении длительного периода. Злоумышленник проводил собрания, а также осуществлял деятельность по вовлечению и вербовки новых членов.
Приговором суда мужчина осужден к 8 годам лишения своды, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!