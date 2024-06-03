В Октябрьске планируют построить еще один мост через Волгу

В Стратегию развития Октябрьска до 2030 г. включен проект строительства моста через Волгу, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, возможность возведения моста через Волгу в районе Октябрьска обсуждали еще более 20 лет назад. Как утверждал занимавший на тот момент пост главы города Виктор Станотин, Октябрьск выбран в качестве места дислокации мостового перехода из-за своего расположения. "Наш город является крупным транспортным узлом. Здесь пересекаются и железная дорога, и автомобильные, и речной транспорт, — рассказывал "СО" Станотин. — Мы соединены со многими городами области и Приволжского региона в целом. Есть компании, которые заинтересованы в инвестициях именно в Октябрьск". Чиновники и города, и области отмечали благотворное влияние, которое реализация подобного проекта окажет на экономику муниципалитета. Занимавший пост министра транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2006–2007 гг. Борис Ардалин так вспоминает аргументацию идеологов проекта: "Двадцать лет назад изыскания показывали, что наиболее оптимально мост через Волгу строить как раз в районе Октябрьска. И вообще — в свое время уже были сделаны определенные подъездные пути для строительства этого моста. И со стороны Сызрани, на правом берегу Волги, и с этой стороны, нашей. Все, что делалось по объезду вокруг Самары, делалось для того, чтобы протянуть дороги до Приволжского района. Туда, где из Октябрьска придет мост через Волгу".

В 2008 г. все эти планы положили под сукно из-за экономического кризиса и нехватки бюджетных ресурсов.

Но вскоре последовала попытка реанимировать идею. О возможности выделения ассигнований на проектирование моста в районе Октябрьска в 2011 г. сообщил занимавший пост министра транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области Валерий Матвеев. Он утверждал, что "есть вполне определенная тенденция по увеличению объемов бюджетных ассигнований, экономика начинает оправляться от кризиса, и нужно быть готовыми воспользоваться ситуацией".

В связи с чем в проект регионального бюджета власти направили заявку на проектирование моста, так как наличие проектной документации — необходимое условие для начала переговоров о выделении федеральных средств. В тот момент ориентировочную стоимость строительства моста Матвеев оценивал в 30 млрд руб., а с учетом подъездных путей и прочей инфраструктуры потребовалось бы порядка 50-60 млрд рублей. Эксперты сходились во мнении, что в реализации проекта доминировать должно федеральное финансирование, оценивая его в 70-90% от общей стоимости.

Впрочем, громко анонсированный проект так и остался на бумаге. А после того как в 2018 г. были утверждены планы прокладки автомобильной дороги протяженностью 98 км и строительства моста через Волгу длиной 3,7 км в районе села Климовка, "октябрьский" проект стал не нужен и про него вообще забыли.

Сейчас казавшийся уже похороненным проект с почти двадцатилетней историей вновь всплыл на поверхность. 3 мая 2024 г. в газете "Октябрьское время" (издание, подконтрольное мэрии Октябрьска) была официально опубликована информация о внесенных 24 апреля местной думой изменениях в Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года.

В перечне крупных реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов в документе значится "Проектирование строительства автомобильного моста через Волгу в районе Октябрьска" общей протяженностью 8 км, или 2,45 тыс. погонных метров. В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области "СО" заявили, что в правительстве региона действительно ведется работа над данным проектом, но, поскольку ряд его параметров находится в стадии формирования, с учетом высокой конкуренции между регионами "информация о рабочих процессах и переговорах, относящихся к предмету реализации проекта, не может быть разглашена".

В ведомстве отметили, что проектирование и строительство автомобильного мостового перехода через Волгу в районе Октябрьска включены в Стратегию социально-экономического развития Самарской области до 2030 г. в качестве одного из возможных стратегических направлений развития транспортно-логистического каркаса региона (на третьем этапе развития, в 2026–2030 годах). "Также данный проект включен в муниципальную стратегию Октябрьска в виде возможности для снятия текущих ограничений и имеющегося потенциала развития территории", — пояснили в минэкономразвития. В администрации Октябрьска на запрос "СО" на момент сдачи номера не ответили.

По мнению Бориса Ардалина, развитие нового "шелкового пути" приведет к интенсификации автомобильного сообщения между Востоком и Западом. "В этом случае создание моста в Октябрьске послужило бы тому, чтобы область стала хабом, одним из центральных пунктов в развитии транспортного сообщения. Причем это был бы наиболее оптимальный путь — Самара, Казахстан, Китай. Поэтому мне кажется, что, когда позволят ресурсы, специалисты придут к этому решению и такой мост будет построен. Но, конечно, решения самой Октябрьской думы тут никакого особого влияния оказать не могут — в городе ресурсов для реализации подобного проекта нет", — подчеркивает Ардалин.