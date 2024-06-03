В Октябрьске планируют построить еще один мост через Волгу

В Стратегию развития Октябрьска до 2030 г. включен проект строительства моста через Волгу, пишет "Самарское обозрение".
По информации издания, возможность возведения моста через Волгу в районе Октябрьска обсуждали еще более 20 лет назад. Как утверждал занимавший на тот момент пост главы города Виктор Станотин, Октябрьск выбран в качестве места дислокации мостового перехода из-за своего расположения. "Наш город является крупным транспортным узлом. Здесь пересекаются и железная дорога, и автомобильные, и речной транспорт, — рассказывал "СО" Станотин. — Мы соединены со многими городами области и Приволжского региона в целом. Есть компании, которые заинтересованы в инвестициях именно в Октябрьск". Чиновники и города, и области отмечали благотворное влияние, которое реализация подобного проекта окажет на экономику муниципалитета. Занимавший пост министра транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в 2006–2007 гг. Борис Ардалин так вспоминает аргументацию идеологов проекта: "Двадцать лет назад изыскания показывали, что наиболее оптимально мост через Волгу строить как раз в районе Октябрьска. И вообще — в свое время уже были сделаны определенные подъездные пути для строительства этого моста. И со стороны Сызрани, на правом берегу Волги, и с этой стороны, нашей. Все, что делалось по объезду вокруг Самары, делалось для того, чтобы протянуть дороги до Приволжского района. Туда, где из Октябрьска придет мост через Волгу".
В 2008 г. все эти планы положили под сукно из-за экономического кризиса и нехватки бюджетных ресурсов.
Но вскоре последовала попытка реанимировать идею. О возможности выделения ассигнований на проектирование моста в районе Октябрьска в 2011 г. сообщил занимавший пост министра транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области Валерий Матвеев. Он утверждал, что "есть вполне определенная тенденция по увеличению объемов бюджетных ассигнований, экономика начинает оправляться от кризиса, и нужно быть готовыми воспользоваться ситуацией".
В связи с чем в проект регионального бюджета власти направили заявку на проектирование моста, так как наличие проектной документации — необходимое условие для начала переговоров о выделении федеральных средств. В тот момент ориентировочную стоимость строительства моста Матвеев оценивал в 30 млрд руб., а с учетом подъездных путей и прочей инфраструктуры потребовалось бы порядка 50-60 млрд рублей. Эксперты сходились во мнении, что в реализации проекта доминировать должно федеральное финансирование, оценивая его в 70-90% от общей стоимости.
Впрочем, громко анонсированный проект так и остался на бумаге. А после того как в 2018 г. были утверждены планы прокладки автомобильной дороги протяженностью 98 км и строительства моста через Волгу длиной 3,7 км в районе села Климовка, "октябрьский" проект стал не нужен и про него вообще забыли.
Сейчас казавшийся уже похороненным проект с почти двадцатилетней историей вновь всплыл на поверхность. 3 мая 2024 г. в газете "Октябрьское время" (издание, подконтрольное мэрии Октябрьска) была официально опубликована информация о внесенных 24 апреля местной думой изменениях в Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года.
В перечне крупных реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов в документе значится "Проектирование строительства автомобильного моста через Волгу в районе Октябрьска" общей протяженностью 8 км, или 2,45 тыс. погонных метров. В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области "СО" заявили, что в правительстве региона действительно ведется работа над данным проектом, но, поскольку ряд его параметров находится в стадии формирования, с учетом высокой конкуренции между регионами "информация о рабочих процессах и переговорах, относящихся к предмету реализации проекта, не может быть разглашена".
В ведомстве отметили, что проектирование и строительство автомобильного мостового перехода через Волгу в районе Октябрьска включены в Стратегию социально-экономического развития Самарской области до 2030 г. в качестве одного из возможных стратегических направлений развития транспортно-логистического каркаса региона (на третьем этапе развития, в 2026–2030 годах). "Также данный проект включен в муниципальную стратегию Октябрьска в виде возможности для снятия текущих ограничений и имеющегося потенциала развития территории", — пояснили в минэкономразвития. В администрации Октябрьска на запрос "СО" на момент сдачи номера не ответили.
По мнению Бориса Ардалина, развитие нового "шелкового пути" приведет к интенсификации автомобильного сообщения между Востоком и Западом. "В этом случае создание моста в Октябрьске послужило бы тому, чтобы область стала хабом, одним из центральных пунктов в развитии транспортного сообщения. Причем это был бы наиболее оптимальный путь — Самара, Казахстан, Китай. Поэтому мне кажется, что, когда позволят ресурсы, специалисты придут к этому решению и такой мост будет построен. Но, конечно, решения самой Октябрьской думы тут никакого особого влияния оказать не могут — в городе ресурсов для реализации подобного проекта нет", — подчеркивает Ардалин.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...