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Театр Культура

"Два благородных дона" — премьера Самарского театра драмы в июне

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7, 8, 9, 20 июня Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру музыкально-драматического спектакля "Два благородных дона" (16+). Событие состоится в рамках Большого театрального фестиваля, который проходит на сцене Самарской драмы в июне.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Спектакль поставлен по пьесе двух самарских писателей — Леонида Острецова и Александра Немировского. Автор музыки — самарский композитор Андрей Колесников.

В спектакле встретятся два знаменитых героя — Дон Жуан и Дон Кихот. В постановке есть все: ирония, любовь, интрига, размышления, конфликт двух героев с разными мировоззрениями  — "благородного рыцаря", который всегда верит в победу добра и разума, с более реалистичным идальго, не готового тратить жизнь на заведомо проигрышную "борьбу с мельницами".

Зрителей премьерного блока 7, 8 и 9 июня перед спектаклем ждет перформанс — испанская музыка, выставка костюмов и жаркий пасодобль.  А чтобы разделить эмоции от погружения в Испанию, театр предлагает зрителям прийти в черно-красной одежде — в духе костюмов и декораций "Двух благородных донов".

Режиссер–постановщик — Джемма Аветисян (Новосибирск)

Художник–постановщик — Екатерина Малинина (Санкт–Петербург)

Режиссер по пластике — Ярослав Францев (Москва)

Сценический бой — Алексей Егоршин

Художник по свету — Игорь Тупикин (Санкт–Петербург)

Хормейстер — заслуженный деятель искусств РФ Наталья Герасимова

Педагог по вокалу — Влада Филиппова

Консультант по вокалу — Анна Могутина (Москва)

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