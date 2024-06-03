"Два благородных дона" — премьера Самарского театра драмы в июне

7, 8, 9, 20 июня Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру музыкально-драматического спектакля "Два благородных дона" (16+). Событие состоится в рамках Большого театрального фестиваля, который проходит на сцене Самарской драмы в июне.
Спектакль поставлен по пьесе двух самарских писателей — Леонида Острецова и Александра Немировского. Автор музыки — самарский композитор Андрей Колесников.
В спектакле встретятся два знаменитых героя — Дон Жуан и Дон Кихот. В постановке есть все: ирония, любовь, интрига, размышления, конфликт двух героев с разными мировоззрениями — "благородного рыцаря", который всегда верит в победу добра и разума, с более реалистичным идальго, не готового тратить жизнь на заведомо проигрышную "борьбу с мельницами".
Зрителей премьерного блока 7, 8 и 9 июня перед спектаклем ждет перформанс — испанская музыка, выставка костюмов и жаркий пасодобль. А чтобы разделить эмоции от погружения в Испанию, театр предлагает зрителям прийти в черно-красной одежде — в духе костюмов и декораций "Двух благородных донов".
Режиссер–постановщик — Джемма Аветисян (Новосибирск)
Художник–постановщик — Екатерина Малинина (Санкт–Петербург)
Режиссер по пластике — Ярослав Францев (Москва)
Сценический бой — Алексей Егоршин
Художник по свету — Игорь Тупикин (Санкт–Петербург)
Хормейстер — заслуженный деятель искусств РФ Наталья Герасимова
Педагог по вокалу — Влада Филиппова
Консультант по вокалу — Анна Могутина (Москва)