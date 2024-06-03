"Тольяттиазот" организовал мероприятия ко Дню защиты детей

В рамках празднования Дня защиты детей "Тольяттиазот" организовал ряд развлекательно-познавательных мероприятий. В ведомственном детском саду ТОАЗа "Тюльпан" прошла интерактивная игра на знание правил дорожного движения (ПДД). Более 80 детей сотрудников компании посетили экскурсию в пожарную часть.

Представители госавтоинспекции Тольятти и "Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" провели для гостей специально разработанный квест "Мы за безопасные дороги". На тематических станциях дети выполняли задания и соревновались в спортивных эстафетах с элементами ПДД. В игровой форме они рассказали дошкольникам о значении сигналов светофора, о правилах перехода проезжей части и азах управления транспортным средством. В финале мероприятия — демонстрация патрульной машины и подарки от ТОАЗа.

Экскурсия в пожарную часть "Тольяттизота" для детей сотрудников компании также стала частью праздничной программы. Это традиционное просветительское мероприятие ежегодно пользуется популярностью у сотрудников и членов их семей. Пожарные службы аварийно-спасательных формирований компании продемонстрировали свое профессиональное мастерство и оборудование.

Пожарный расчет отработал несколько штатных ситуаций, выполнил норматив реагирования по тревоге и ликвидировал импровизированное загорание. Бонусом для экскурсантов стала примерка формы огнеборцев и детальное изучение кабины спецтехники.

"Тольяттиазот" повышает культуру не только производственной, но и бытовой безопасности. Грамотность в вопросах сохранения жизни и здоровья должна формироваться с детства. Благодаря таким мероприятиям у подрастающего поколения закрепляются навыки безопасного поведения, что особенно актуально в период старта летних каникул", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.