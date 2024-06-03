"Тольяттиазот" организовал мероприятия ко Дню защиты детей

В рамках празднования Дня защиты детей "Тольяттиазот" организовал ряд развлекательно-познавательных мероприятий. В ведомственном детском саду ТОАЗа "Тюльпан" прошла интерактивная игра на знание правил дорожного движения (ПДД). Более 80 детей сотрудников компании посетили экскурсию в пожарную часть.
Представители госавтоинспекции Тольятти и "Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" провели для гостей специально разработанный квест "Мы за безопасные дороги". На тематических станциях дети выполняли задания и соревновались в спортивных эстафетах с элементами ПДД. В игровой форме они рассказали дошкольникам о значении сигналов светофора, о правилах перехода проезжей части и азах управления транспортным средством. В финале мероприятия — демонстрация патрульной машины и подарки от ТОАЗа.
Экскурсия в пожарную часть "Тольяттизота" для детей сотрудников компании также стала частью праздничной программы. Это традиционное просветительское мероприятие ежегодно пользуется популярностью у сотрудников и членов их семей. Пожарные службы аварийно-спасательных формирований компании продемонстрировали свое профессиональное мастерство и оборудование.
Пожарный расчет отработал несколько штатных ситуаций, выполнил норматив реагирования по тревоге и ликвидировал импровизированное загорание. Бонусом для экскурсантов стала примерка формы огнеборцев и детальное изучение кабины спецтехники.
"Тольяттиазот" повышает культуру не только производственной, но и бытовой безопасности. Грамотность в вопросах сохранения жизни и здоровья должна формироваться с детства. Благодаря таким мероприятиям у подрастающего поколения закрепляются навыки безопасного поведения, что особенно актуально в период старта летних каникул", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.