В Самаре рассмотрят дело зоозащитницы, оклеветавшей убитого псами ребенка

В Самаре Шестой кассационный суд рассмотрит жалобы на решение суда по громкому делу, которое касается нападения собак на ребенка. Третьим лицом в процессе указан уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области.

История произошла в пасхальные выходные в 2023 г. в Оренбурге. Около 16:00 в примыкающем к пятиэтажкам гаражном кооперативе бродячие собаки напали на двух учеников второго класса. Один ребенок погиб на месте, второму удалось убежать.

"У парнишки просто не было лица… Все кровью залито. Видимо, он упал, поскользнулся на грязи, и собаки сразу вцепились ему в горло, стали объедать лицо, — рассказывал СМИ местный житель Владимир. — Собаки протащили тело метров 40, все это время рвали его. А когда взрослых заметили, там кто-то еще лопату схватил из гаражей, то разбежались. Но было уже поздно".

При этом, по оценкам некоторых местных жителей, после ЧП в интернете началась и травля семьи погибшего мальчика. А одна местная зоозащитница разместила в интернете видео, в котором сообщала, что якобы знает о причинах нападения бродячих собак. Женщина заявила, будто ребенок жестоко относился к щенкам этих псов: "Сжигал на костре, в пасть заливал монтажную пену. Информация проверенная, знаю, о чем говорю".

В итоге мать погибшего мальчика пожаловалась правоохранителям. В суде выяснилось, что женщина все-таки не знала, о чем говорит. Суд первой инстанции оштрафовал ее на 700 тыс., далее штраф снизили до 100 тыс. рублей. Теперь материалы рассмотрит Шестой кассационный суд в Самаре. Согласно отметке на сайте инстанции, заседание назначили на 11 июня.