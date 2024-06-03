На Самарской ГРЭС прошли пожарно-тактические учения МЧС

ПАО "Т Плюс" совместно с Главным управлением МЧС России по Самарской области отработали действия по ликвидации условной чрезвычайной ситуации на Самарской ГРЭС. К учениям были привлечены 33 специалиста пожарно-спасательных подразделений, девять работников электростанции, шесть единиц пожарной техники.

По легенде, на территории Самарской ГРЭС произошло возгорание трансформатора. Оперативный персонал электростанции сообщил о случившемся в пожарную охрану, организовал эвакуацию людей и допуск сотрудников МЧС. Для устранения чрезвычайной ситуации на ГРЭС прибыл личный состав 3-го пожарно-спасательного отряда, был развернут оперативный штаб тушения пожара.

Участники пожарно-тактических учений успешно справились со всеми поставленными задачами. В рамках тренировки были отработаны действия личного состава МЧС по эвакуации и тушению пожара в здании с людьми, а также взаимодействие персонала энергообъекта с подразделениями противопожарной службы.