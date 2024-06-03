На Самарской ГРЭС прошли пожарно-тактические учения МЧС

ПАО "Т Плюс" совместно с Главным управлением МЧС России по Самарской области отработали действия по ликвидации условной чрезвычайной ситуации на Самарской ГРЭС. К учениям были привлечены 33 специалиста пожарно-спасательных подразделений, девять работников электростанции, шесть единиц пожарной техники.
По легенде, на территории Самарской ГРЭС произошло возгорание трансформатора. Оперативный персонал электростанции сообщил о случившемся в пожарную охрану, организовал эвакуацию людей и допуск сотрудников МЧС. Для устранения чрезвычайной ситуации на ГРЭС прибыл личный состав 3-го пожарно-спасательного отряда, был развернут оперативный штаб тушения пожара.
Участники пожарно-тактических учений успешно справились со всеми поставленными задачами. В рамках тренировки были отработаны действия личного состава МЧС по эвакуации и тушению пожара в здании с людьми, а также взаимодействие персонала энергообъекта с подразделениями противопожарной службы.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.