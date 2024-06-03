Городское сообщество высоко оценило социальные проекты ПАО "КуйбышевАзот"

Благотворительная деятельность предприятия получила высокую оценку городского сообщества, признавшего "КуйбышевАзот" победителем городского конкурса "Благотворитель года — 2023".

Для предприятия, где культура благотворительности формируется на протяжении многих десятилетий, награда уже стала традиционной для компании и ценной для каждого сотрудника. Символично, что итоги конкурса были подведены накануне Дня города. "КуйбышевАзот" реализует сотни благотворительных проектов по целому ряду направлений, уделяя внимание практически всем социальным аспектам жизни Тольятти, Самарской области и всего региона.

Из года в год "КуйбышевАзот" поддерживает парусный спорт, детские творческие и спортивные коллективы, образовательные и медицинские учреждения, художественный и краеведческий музеи, театры. В фокусе внимания компании ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, талантливая молодежь.

Предприятие занимается благоустройством и реализует программу "Дворовый спорт", финансируя на нескольких городских площадках работу профессиональных тренеров, закупку инвентаря, проведение соревнований, благодаря чему дети имеют возможность бесплатно заниматься спортом.

Особое внимание — экологическим проектам, комплексный подход к которым осуществляется совместно с городскими, региональными властями и общественными экологическими организациями. С 2012 года "КуйбышевАзот" участвует в восстановлении тольяттинского леса, пострадавшего от пожаров 2010 года и последующих лет. В активе предприятия 57 га леса и порядка 300 тысяч высаженных деревьев.

Как отметил председатель совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" Виктор Герасименко, получая награду из рук главы города: "Тольятти — это город возможностей, где каждый житель может реализовать себя и принести пользу родному городу в любой деятельности, работая в малом бизнесе или на крупном промышленном предприятии". Яркий тому пример — сотрудники ПАО "КуйбышевАзот", которые активно принимают участие в программе частных пожертвований "Делать добро вместе" и ежегодно перечисляют благотворительные пожертвования из собственных средств.

Важно, что сегодня в Тольятти эффективно работают не только социальные инвестиции крупных промышленных предприятий, но и волонтерские, молодежные проекты, направленные на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается. Слаженная совместная работа позволяет добиться максимально эффективного результата, который при поддержке коллег и партнеров стабильно демонстрирует ПАО "КуйбышевАзот".