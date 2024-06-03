Городское сообщество высоко оценило социальные проекты ПАО "КуйбышевАзот"

Благотворительная деятельность предприятия получила высокую оценку городского сообщества, признавшего "КуйбышевАзот" победителем городского конкурса "Благотворитель года — 2023".
Для предприятия, где культура благотворительности формируется на протяжении многих десятилетий, награда уже стала традиционной для компании и ценной для каждого сотрудника. Символично, что итоги конкурса были подведены накануне Дня города. "КуйбышевАзот" реализует сотни благотворительных проектов по целому ряду направлений, уделяя внимание практически всем социальным аспектам жизни Тольятти, Самарской области и всего региона.
Из года в год "КуйбышевАзот" поддерживает парусный спорт, детские творческие и спортивные коллективы, образовательные и медицинские учреждения, художественный и краеведческий музеи, театры. В фокусе внимания компании ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, талантливая молодежь.
Предприятие занимается благоустройством и реализует программу "Дворовый спорт", финансируя на нескольких городских площадках работу профессиональных тренеров, закупку инвентаря, проведение соревнований, благодаря чему дети имеют возможность бесплатно заниматься спортом.
Особое внимание — экологическим проектам, комплексный подход к которым осуществляется совместно с городскими, региональными властями и общественными экологическими организациями. С 2012 года "КуйбышевАзот" участвует в восстановлении тольяттинского леса, пострадавшего от пожаров 2010 года и последующих лет. В активе предприятия 57 га леса и порядка 300 тысяч высаженных деревьев.
Как отметил председатель совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" Виктор Герасименко, получая награду из рук главы города: "Тольятти — это город возможностей, где каждый житель может реализовать себя и принести пользу родному городу в любой деятельности, работая в малом бизнесе или на крупном промышленном предприятии". Яркий тому пример — сотрудники ПАО "КуйбышевАзот", которые активно принимают участие в программе частных пожертвований "Делать добро вместе" и ежегодно перечисляют благотворительные пожертвования из собственных средств.
Важно, что сегодня в Тольятти эффективно работают не только социальные инвестиции крупных промышленных предприятий, но и волонтерские, молодежные проекты, направленные на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается. Слаженная совместная работа позволяет добиться максимально эффективного результата, который при поддержке коллег и партнеров стабильно демонстрирует ПАО "КуйбышевАзот".
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.