Из Самары в зону СВО отправят икону Александра Невского ХIХ века

В понедельник, 3 июня, икону Александра Невского привезли в пункт постоянной дислокации воинского подразделения в поселке Рощинский. На плацу прошел молебен. В этот же день икону отвезут в зону СВО, где находится 15-я гвардейская отдельная мотострелковая Александрийская бригада. Там же запланированы службы и церемонии, посвященные святыне.
Бойцам бригады будут переданы шевроны с изображением небесного покровителя. После церемоний в зоне СВО икона вернется в поселок Рощинский.
"Мы, группа людей, которая поддерживает Александрийскую бригаду на СВО, купили икону ХIХ века, отреставрировали ее, укрепили на ней табличку, сегодня она первый раз будет в бригаде. После этого мы отвезем ее в расположение бригады в зоне СВО. Мы поддерживаем бригаду для того, чтобы у современных бойцов оставался дух гусарского полка, чтобы была преемственность от гусар и от русско-императорской армии", — рассказал один из инициаторов мероприятия, волонтер Андрей Болдырев.
Проводил молебен отец Михаил, штатный священник 15-й Отдельной Мотострелковой Бригады Миротворческих Сил.
"Это очень большое событие, такое происходит не каждый день, хочу отметить, что не у каждой бригады есть своя икона. Над ней был проделан большой труд. Сама икона очень редкая", — отметил отец Михаил.
15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада, которая дислоцируется в поселке Рощинском Самарской области, получила почетное наименование "Александрийская" не случайно. "Александрийским" назывался гусарский полк, который сформировали в 18 веке в Самаре. 5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк передислоцировали в Самару в 1910 году. На Первую мировую войну гусары ушли из нашего города.
В русской армии каждому полку было предписано иметь своего небесного покровителя, также у каждого был свой полковой храм, освященный во имя святого или церковного праздника. 12 сентября отмечают полковой праздник 5-го гусарского Александрийского полка. Он отмечается в день Святого Благоверного князя Александра Невского.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.