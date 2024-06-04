Из Самары в зону СВО отправят икону Александра Невского ХIХ века

В понедельник, 3 июня, икону Александра Невского привезли в пункт постоянной дислокации воинского подразделения в поселке Рощинский. На плацу прошел молебен. В этот же день икону отвезут в зону СВО, где находится 15-я гвардейская отдельная мотострелковая Александрийская бригада. Там же запланированы службы и церемонии, посвященные святыне.

Бойцам бригады будут переданы шевроны с изображением небесного покровителя. После церемоний в зоне СВО икона вернется в поселок Рощинский.

"Мы, группа людей, которая поддерживает Александрийскую бригаду на СВО, купили икону ХIХ века, отреставрировали ее, укрепили на ней табличку, сегодня она первый раз будет в бригаде. После этого мы отвезем ее в расположение бригады в зоне СВО. Мы поддерживаем бригаду для того, чтобы у современных бойцов оставался дух гусарского полка, чтобы была преемственность от гусар и от русско-императорской армии", — рассказал один из инициаторов мероприятия, волонтер Андрей Болдырев.

Проводил молебен отец Михаил, штатный священник 15-й Отдельной Мотострелковой Бригады Миротворческих Сил.

"Это очень большое событие, такое происходит не каждый день, хочу отметить, что не у каждой бригады есть своя икона. Над ней был проделан большой труд. Сама икона очень редкая", — отметил отец Михаил.

15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада, которая дислоцируется в поселке Рощинском Самарской области, получила почетное наименование "Александрийская" не случайно. "Александрийским" назывался гусарский полк, который сформировали в 18 веке в Самаре. 5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк передислоцировали в Самару в 1910 году. На Первую мировую войну гусары ушли из нашего города.

В русской армии каждому полку было предписано иметь своего небесного покровителя, также у каждого был свой полковой храм, освященный во имя святого или церковного праздника. 12 сентября отмечают полковой праздник 5-го гусарского Александрийского полка. Он отмечается в день Святого Благоверного князя Александра Невского.