Футболист "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство

Футболист "Крыльев Советов", полузащитник Дмитрий Иванисеня, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российский паспорт, пишет sport24.ru.
Уроженец Кривого Рога с лета 2021 г. выступает за самарские "Крылья". До этого он играл за тбилисское "Динамо", луганскую "Зарю" и мариупольский "Ильичевец".
В ноябре 2019 г. Иванисеня провел дебютную и единственную игру за сборную Украины, когда под руководством Андрея Шевченко вышел на товарищеский матч против Эстонии (1:0).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?