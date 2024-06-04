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Футбол Спорт

Футболист "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Футболист "Крыльев Советов", полузащитник Дмитрий Иванисеня, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российский паспорт, пишет sport24.ru.

Уроженец Кривого Рога с лета 2021 г. выступает за самарские "Крылья". До этого он играл за тбилисское "Динамо", луганскую "Зарю" и мариупольский "Ильичевец".

В ноябре 2019 г. Иванисеня провел дебютную и единственную игру за сборную Украины, когда под руководством Андрея Шевченко вышел на товарищеский матч против Эстонии (1:0).

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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