Футболист "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство

Футболист "Крыльев Советов", полузащитник Дмитрий Иванисеня, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российский паспорт, пишет sport24.ru.

Уроженец Кривого Рога с лета 2021 г. выступает за самарские "Крылья". До этого он играл за тбилисское "Динамо", луганскую "Зарю" и мариупольский "Ильичевец".

В ноябре 2019 г. Иванисеня провел дебютную и единственную игру за сборную Украины, когда под руководством Андрея Шевченко вышел на товарищеский матч против Эстонии (1:0).