Появился проект обновления центрального пляжа в Сызрани

Сызрань представит проект обновления центрального городского пляжа на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Город в этом году заканчивает реализацию концепции "На берегу трех рек". В ее рамках благоустроена Кремлевская и Монастырская набережные. В этом году преобразится набережная на реке Крымза. Новый проект нацелен на обновление Центрального пляжа. Ему хотят дать название "Мельница".

Напомним, что в рамках конкурса Самарская область представит шесть проектов. Чапаевск в этот раз надеется на преображение сквера у храма Сергия Радонежского. В Октябрьске в этом году проект направлен на реновацию парка им. Горького. Нефтегорск представил сразу два проекта. В самом городе благоустроить Зеленую Аллею. В историческом поселении Утевка мечтают о строительстве семейного парка "Семигорье". Отрадный вновь подает заявку на преображение ул. Сабирзянова, которая имеет все шансы превратиться в современный, уютный бульвар.

Все проекты были предварительно обсуждены и одобрены как жителями муниципалитетов, так и межведомственной комиссией по обеспечению реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Результаты нового конкурса станут известны до 1 сентября этого года. Реализация проектов-победителей начнется в следующем году.