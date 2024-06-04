Появился проект обновления центрального пляжа в Сызрани

Сызрань представит проект обновления центрального городского пляжа на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.
Город в этом году заканчивает реализацию концепции "На берегу трех рек". В ее рамках благоустроена Кремлевская и Монастырская набережные. В этом году преобразится набережная на реке Крымза. Новый проект нацелен на обновление Центрального пляжа. Ему хотят дать название "Мельница".
Напомним, что в рамках конкурса Самарская область представит шесть проектов. Чапаевск в этот раз надеется на преображение сквера у храма Сергия Радонежского. В Октябрьске в этом году проект направлен на реновацию парка им. Горького. Нефтегорск представил сразу два проекта. В самом городе благоустроить Зеленую Аллею. В историческом поселении Утевка мечтают о строительстве семейного парка "Семигорье". Отрадный вновь подает заявку на преображение ул. Сабирзянова, которая имеет все шансы превратиться в современный, уютный бульвар.
Все проекты были предварительно обсуждены и одобрены как жителями муниципалитетов, так и межведомственной комиссией по обеспечению реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.
Результаты нового конкурса станут известны до 1 сентября этого года. Реализация проектов-победителей начнется в следующем году.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.