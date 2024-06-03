Самарская область представила шесть проектов на всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды

Самарская область направила шесть заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.
Конкурс проводится по поручению президента с 2018 г., в нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
Самарская область уже не раз входила в ряды победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. За восемь прошедших конкурсов 18 проектов были признаны лауреатами, 15 из них уже реализованы. Остальные будут реализованы в этом году.
В этом году наш регион направил шесть заявок:
- г.о. Сызрань - благоустройство Центрального пляжа;
- г.о. Чапаевск - обновление сквера у храма Сергия Радонежского;
- г.о. Октябрьск - реновация парка им. Горького;
- г.о. Нефтегорск - благоустройство зеленой аллеи;
- г.о. Нефтегорск (с. Утевка) - строительство семейного парка "Семигорье";
- г.о. Отрадный - преображение ул. Сабирзянова.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.