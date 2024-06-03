Самарская область представила шесть проектов на всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды

Самарская область направила шесть заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Конкурс проводится по поручению президента с 2018 г., в нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Самарская область уже не раз входила в ряды победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. За восемь прошедших конкурсов 18 проектов были признаны лауреатами, 15 из них уже реализованы. Остальные будут реализованы в этом году.

В этом году наш регион направил шесть заявок: