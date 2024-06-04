В Доме офицеров стартовал Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ

Юбилейный всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил России стартовал в Доме офицеров Самарского гарнизона.

В фестивале принимают участие ансамбли песни и пляски Центрального, Южного, Восточного и Ленинградского военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также ансамбли Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, Железнодорожных войск.

Цель фестиваля — оценить творческую работу и концертную деятельность ансамблей песни и пляски, определить уровень профессионального мастерства артистов, совершенствовать культурное взаимодействие между армией и обществом. Ансамбли представят концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также различные танцевальные номера. В рамках фестиваля участники дадут концерты во всех крупных городах области, а также в госпиталях и санаториях, где находятся и проходят лечение участники СВО.

В состав жюри вошли представители Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, а также известные деятели культуры и искусства Самарской области. Главной наградой фестиваля станет "Гран-При". Коллективы ансамблей, занявшие 1, 2 и 3 места, удостоятся почетного звания "Лауреат фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации". Кроме того, будут определены победители в номинациях "Лучший оркестр ансамбля", "Лучший хор ансамбля", Лучший балет ансамбля", а также в личных номинациях.

Торжественная церемония закрытия фестиваля и гала-концерт состоится 8 июня в 15:00 в зале дома офицеров, в котором коллективы представят лучшие номера и пройдет награждение победителей.

