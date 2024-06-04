Александр Бастрыкин потребовал начать проверку из-за нападений на самарцев

Председатель СК РФ поручил начать проверку по факту провокаций и нападений на самарцев.
Напомним, в интернете появилась информация о том, что группа подростков провоцирует конфликты и нападает на горожан. Так, одно из нападений произошло 29 мая в районе парка Гагарина.
Полиция уже сообщила, что начала проверку.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки