Александр Бастрыкин потребовал начать проверку из-за нападений на самарцев

Председатель СК РФ поручил начать проверку по факту провокаций и нападений на самарцев.

Напомним, в интернете появилась информация о том, что группа подростков провоцирует конфликты и нападает на горожан. Так, одно из нападений произошло 29 мая в районе парка Гагарина.

Полиция уже сообщила, что начала проверку.