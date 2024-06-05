"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о необходимости своевременной проверки работоспособности приборов учета

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По состоянию на начало апреля свыше 1,3 тысячи приборов учета тепла у организаций Самарской области работают некорректно. В результате АО "ЭнергосбыТ Плюс" формирует начисление для этих клиентов, исходя из тепловой нагрузки объекта или утвержденного норматива потребления.