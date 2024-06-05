"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о необходимости своевременной проверки работоспособности приборов учета

По состоянию на начало апреля свыше 1,3 тысячи приборов учета тепла у организаций Самарской области работают некорректно. В результате АО "ЭнергосбыТ Плюс" формирует начисление для этих клиентов, исходя из тепловой нагрузки объекта или утвержденного норматива потребления.
Энергетики напоминают, что основными причинами некорректной работы являются окончание межповерочного интервала, отсутствие акта периодической проверки специалистами технической инспекции или техническая неисправность. Уточнить информацию по конкретному адресу можно на официальном сайте: tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.
"Всем нашим клиентам из числа юридических лиц важно помнить о необходимости на постоянной основе отслеживать работоспособность счетчика. Это влияет на корректность выставляемых энергокомпанией начислений за полученную тепловую энергию", — отметил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.