"Акрон" не продлил контракты с 13 футболистами

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон", в минувшие выходные оформивший выход в Российскую премьер-лигу, попрощался с 13-ю игроками.

Контракты не стали продлевать с голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычёвым, защитниками Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артемом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым.

Клуб поблагодарил игроков за профессиональную работу, вклад в результаты команды и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.