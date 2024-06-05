"Акрон" не продлил контракты с 13 футболистами

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон", в минувшие выходные оформивший выход в Российскую премьер-лигу, попрощался с 13-ю игроками.
Контракты не стали продлевать с голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычёвым, защитниками Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артемом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым.
Клуб поблагодарил игроков за профессиональную работу, вклад в результаты команды и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?