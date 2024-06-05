16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Завершение реконструкции М-5 у Красного Яра перенесли на 2025 год Строительство развязки на М-5 у Жигулевска планируют возобновить в этом году Названы сроки капитального ремонта улицы Дачной В Октябрьске планируют построить еще один мост через Волгу Трассу М-5 собираются расширить до шести полос на въезде в Самару

Дорожное строительство Транспорт и связь

Завершение реконструкции М-5 у Красного Яра перенесли на 2025 год

КРАСНЫЙ ЯР. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Реконструкция участка трассы М-5 "Урал" в районе Красного Яра с 1034-1042 км выходит на завершающую стадию. Когда планируется сдать объект, Волга Ньюс рассказали в ФКУ "Поволжуправтодор".

Фото: предоставлено ФКУ "Приволжуправтодор"

Этот участок трассы был проблемным. Он связывает населенные пункты Красный Яр, Белозерки и Новосемейкино. Также там проезжает много грузового и междугороднего пассажирского транспорта. Результатом такой нагрузки были пробки. По подсчетам "Поволжуправтодора", автомобилисты теряли в течение суток до 40-60 минут свободного или рабочего времени из-за низких скоростей движения и простоев. Поэтому дорогу решили реконструировать: довести до I-б категории с четырьмя полосами движения.

Работы стартовали в 2020 году. Контракт стоимостью 2 млрд руб. заключили с ООО "Самаратрансстрой".

"Самаратрансстрой" — один из крупнейших дорожных подрядчиков Самарской области. Компания построила развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. Сейчас в работе — магистраль Центральная. Организация принадлежит Олегу Дорошенко. Его связывали с депутатом Самарской губернской думы Андреем Мурзовым. Бизнесмен был директором ООО "Техкомплект", которым владеет парламентарий. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сейчас этот пост занимает сам Андрей Мурзов.

 

"Процент технической готовности объекта составляет 81,54%. В декабре 2023 года досрочно ввели в эксплуатацию участок трассы с 1033 до 1042 км протяженностью 6,9 км. На месте прежнего транспортного кольца сделали новую транспортную развязку. Построены путепровод и мост, смонтированы линии электроосвещения", — рассказали в "Поволжуправтодоре".

Сейчас подрядчики ведут переустройство инженерных коммуникаций и возводят надземный пешеходный переход. Также ведется оформление соглашений на занятие земельных участков для строительства.

Подрядчикам предстоит доделать путепровод и провести реконструкцию участков М-5 протяженностью 1,12 км и трассы Красный Яр — Отрадное длиной 1,69 км. Срок завершения работ — 2025 год. Хотя в прошлом году сообщалось, что объект доделают к октябрю 2024 год.

"Благодаря реконструкции будет возможно повышение фактической скорости движения транспорта до 90 км в час. Перспективная интенсивность составляет более 26 тыс. автомобилей в сутки. Повышению уровня безопасности будет установка осевого барьерного ограждения и надземный пешеходный переход", — отметили представители ведомства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30