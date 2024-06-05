Завершение реконструкции М-5 у Красного Яра перенесли на 2025 год

Реконструкция участка трассы М-5 "Урал" в районе Красного Яра с 1034-1042 км выходит на завершающую стадию. Когда планируется сдать объект, Волга Ньюс рассказали в ФКУ "Поволжуправтодор".

Этот участок трассы был проблемным. Он связывает населенные пункты Красный Яр, Белозерки и Новосемейкино. Также там проезжает много грузового и междугороднего пассажирского транспорта. Результатом такой нагрузки были пробки. По подсчетам "Поволжуправтодора", автомобилисты теряли в течение суток до 40-60 минут свободного или рабочего времени из-за низких скоростей движения и простоев. Поэтому дорогу решили реконструировать: довести до I-б категории с четырьмя полосами движения.

Работы стартовали в 2020 году. Контракт стоимостью 2 млрд руб. заключили с ООО "Самаратрансстрой".

"Процент технической готовности объекта составляет 81,54%. В декабре 2023 года досрочно ввели в эксплуатацию участок трассы с 1033 до 1042 км протяженностью 6,9 км. На месте прежнего транспортного кольца сделали новую транспортную развязку. Построены путепровод и мост, смонтированы линии электроосвещения", — рассказали в "Поволжуправтодоре".

Сейчас подрядчики ведут переустройство инженерных коммуникаций и возводят надземный пешеходный переход. Также ведется оформление соглашений на занятие земельных участков для строительства.

Подрядчикам предстоит доделать путепровод и провести реконструкцию участков М-5 протяженностью 1,12 км и трассы Красный Яр — Отрадное длиной 1,69 км. Срок завершения работ — 2025 год. Хотя в прошлом году сообщалось, что объект доделают к октябрю 2024 год.

"Благодаря реконструкции будет возможно повышение фактической скорости движения транспорта до 90 км в час. Перспективная интенсивность составляет более 26 тыс. автомобилей в сутки. Повышению уровня безопасности будет установка осевого барьерного ограждения и надземный пешеходный переход", — отметили представители ведомства.