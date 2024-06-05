По факту сброса строительного мусора в озеро у Волгаря организуют проверку

Власти Самары организуют проверку по факту гибели озера в районе Волгаря. Местные жители пожаловались, что водоем отсыпают землей, вывезенной с завода им. Масленникова (ЗИМ), и доломитом.

"На место выехали представители департамента горхозяйства и экологии, районной администрации, в частности, специалисты по земельному контролю. Сделали геодезическую съемку, район проверит ситуацию на предмет нарушения земельного законодательства. Чуть позже покажем результаты выезда в новостях", - уточнили в мэрии.