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Экология Общество

По факту сброса строительного мусора в озеро у Волгаря организуют проверку

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самары организуют проверку по факту гибели озера в районе Волгаря. Местные жители пожаловались, что водоем отсыпают землей, вывезенной с завода им. Масленникова (ЗИМ), и доломитом.

"На место выехали представители департамента горхозяйства и экологии, районной администрации, в частности, специалисты по земельному контролю. Сделали геодезическую съемку, район проверит ситуацию на предмет нарушения земельного законодательства. Чуть позже покажем результаты выезда в новостях", - уточнили в мэрии.

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