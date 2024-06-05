На самарской набережной отремонтируют стены и чашу фонтана "Самара"

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МП "Спецремстройзеленхоз" объявило торги на выполнение работ по ремонту облицовки стен и дна чаши фонтана "Самара", расположенного на третьей очереди набережной. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.