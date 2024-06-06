16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Этническую группировку судят за продажу наркотиков на 234 млн рублей В Самаре вынесли приговор по делу о борделях под видом спа-салонов Двое тольяттинцев отправятся в колонию за организацию нарколаборатории В Самаре рассмотрят дело зоозащитницы, оклеветавшей убитого псами ребенка "Собирал деньги по Zoom": как тольяттинцев заманивали в экстремистское сообщество "Свидетелей Иеговы"

Суды Происшествия

Этническую группировку судят за продажу наркотиков на 234 млн рублей

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новокуйбышевске идет суд над 15 уроженцами Таджикистана и Узбекистана, обвиняемыми в создании наркоторговой организованной преступной группы. Им вменяется 62 эпизода продажи наркотиков на общую сумму в 234 млн рублей.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщили источники Волга Ньюс, по версии следствия, группа действовала на территории Московской и Самарской областей как минимум с января 2022-го до апреля 2023 года. Задерживали их сотрудники УНК ГУ МВД по Самарской области совместно с ГУНК МВД России.

ОПС специализировалась на героине и метадоне. Структурно она была поделена на пять подразделений: руководство, региональный склад в Самаре, межрегиональные курьеры, закладчики в Самарской области и закладчики в Подмосковье. С "оптового" склада в Московской области "товар" крупными партиями через "закладки" доставлялся в Самару, откуда тем же способом распределялся по области или отправлялся в регионы.

Фасовщики, смешивая наркотики с детским чаем, сахаром и коньяком, формировали мелкооптовые партии (от 30 до 100 доз) или делали розничную упаковку.  Сбыт производился через магазин, организованный в мессенджере WhatsApp. Покупателям после оплаты сбрасывались координаты закладок. Платежи принимались на банковские карты, выкупленные у третьих лиц.

Вырученные деньги тратились на закупку новых партий, распределялись между собой, также на них приобретались изделия из золота, которые переправлялись в Таджикистан и Узбекистан.

Следствие не смогло установить ряд организаторов ОПС - их подчиненные знали только по именам, которыми те представлялись. Из верхушки задержать удалось только Абдурашида Ирсалиева.

Дело поступило в суд в конце апреля этого года, по нему пока прошло два заседания.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30