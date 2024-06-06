Этническую группировку судят за продажу наркотиков на 234 млн рублей

В Новокуйбышевске идет суд над 15 уроженцами Таджикистана и Узбекистана, обвиняемыми в создании наркоторговой организованной преступной группы. Им вменяется 62 эпизода продажи наркотиков на общую сумму в 234 млн рублей.
Как сообщили источники Волга Ньюс, по версии следствия, группа действовала на территории Московской и Самарской областей как минимум с января 2022-го до апреля 2023 года. Задерживали их сотрудники УНК ГУ МВД по Самарской области совместно с ГУНК МВД России.
ОПС специализировалась на героине и метадоне. Структурно она была поделена на пять подразделений: руководство, региональный склад в Самаре, межрегиональные курьеры, закладчики в Самарской области и закладчики в Подмосковье. С "оптового" склада в Московской области "товар" крупными партиями через "закладки" доставлялся в Самару, откуда тем же способом распределялся по области или отправлялся в регионы.
Фасовщики, смешивая наркотики с детским чаем, сахаром и коньяком, формировали мелкооптовые партии (от 30 до 100 доз) или делали розничную упаковку. Сбыт производился через магазин, организованный в мессенджере WhatsApp. Покупателям после оплаты сбрасывались координаты закладок. Платежи принимались на банковские карты, выкупленные у третьих лиц.
Вырученные деньги тратились на закупку новых партий, распределялись между собой, также на них приобретались изделия из золота, которые переправлялись в Таджикистан и Узбекистан.
Следствие не смогло установить ряд организаторов ОПС - их подчиненные знали только по именам, которыми те представлялись. Из верхушки задержать удалось только Абдурашида Ирсалиева.
Дело поступило в суд в конце апреля этого года, по нему пока прошло два заседания.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!