На самарскую фирму завели дело за подкуп экс-главы фонда капремонта

Прокуратура Самарской области возбудила в отношении ООО "Приоритет" административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица").

По версии надзорного ведомства в 2022 г. бывший руководитель организации передал подкуп гендиректору фонда капитального ремонта. Глава фонда получил кирпич на 485 тыс. руб. за быструю приемку выполненным работ и перечисление оплаты за нее.

Напомним, в апреле 2024 г. суд Красноярского района Самарской области вынес приговор экс-главе фонда капремонта Александру Константинову. С мая 2021 г. по август 2022 г. бывший гендиректор ФКР получил от четырех подрядчиков стройматериалы общей стоимостью более 1,5 млн рублей. Продукцию оплачивали предприниматели и доставляли к месту строительства дома Константинова. Кроме того, руководитель одной из фирм оплатил туристическую путевку на 32 тыс. рублей. Константинову назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 1,5 млн рублей.