16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На самарскую фирму завели дело за подкуп экс-главы фонда капремонта Замглавы Безенчукского района задержали за взятки из-за ДТП ФСБ и СК "поймали" чиновника за нарушения на нацпроекте "Культура" Сызранские полицейские "накрыли" незаконное казино В Самаре ищут "инфузориев", вооруженных газовыми пистолетами

Преступления Происшествия

На самарскую фирму завели дело за подкуп экс-главы фонда капремонта

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Самарской области возбудила в отношении ООО "Приоритет" административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица").

По версии надзорного ведомства в 2022 г. бывший руководитель организации передал подкуп гендиректору фонда капитального ремонта. Глава фонда получил кирпич на 485 тыс. руб. за быструю приемку выполненным работ и перечисление оплаты за нее.

Напомним, в апреле 2024 г. суд Красноярского района Самарской области вынес приговор экс-главе фонда капремонта Александру Константинову. С мая 2021 г. по август 2022 г. бывший гендиректор ФКР получил от четырех подрядчиков стройматериалы общей стоимостью более 1,5 млн рублей. Продукцию оплачивали предприниматели и доставляли к месту строительства дома Константинова. Кроме того, руководитель одной из фирм оплатил туристическую путевку на 32 тыс. рублей. Константинову назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 1,5 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30