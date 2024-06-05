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Инвестиции Финансы

Нефтегазовая промышленность возглавила рейтинг наиболее востребованных отраслей для инвестиций

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтегазовая отрасль экономики, по мнению россиян, является самой доступной, надежной и перспективной для инвестиций. Такие результаты были получены в ходе исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ.

По результатам проведенного опроса, которые были представлены на XXVII Петербургском международном экономическом форуме, доля инвесторов, которые считают, что инвестировать в компании нефтегазовой отрасли можно с минимальными знаниями и вложениями, составляет 58%. То, что такие инвестиции наиболее защищены от рисков, полагают 47% опрошенных, а 45% респондентов уверены, что нефтегазовая отрасль должна быть приоритетной для экономики нашей страны. При этом 49% инвесторов ждут максимальную прибыль от вложений в нефтегазовую промышленность.

В тройку инвестиционных лидеров среди отраслей также вошли строительство и банковский сектор. Меньший инвестиционный интерес у россиян вызывают розничная и оптовая торговля, сфера транспорта и хранения, а также легкая промышленность.

В целом, почти две трети инвесторов готовы вкладываться в облигации российских компаний, так как видят в них инвестиционный потенциал.

"Мнение инвесторов о наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций отраслях, полученное в ходе очередного исследования индекса ИСИАР, может стать мотивирующим фактором для тех, кому интересны новые возможности увеличения своего капитала — при должном уровне финансовой и инвестиционной осведомленности. В этой связи повышению инвестиционной активности россиян могут способствовать различные форматы площадок, где возможен обмен мнениями между инвесторами и теми, кто не имеет достаточного опыта, чтобы выйти на инвестиционный рынок. Кроме того, по-прежнему актуальны программы и инициативы, повышающие общую финансовую грамотность наших сограждан, что позволяет им чувствовать себя уверенно, сберегая и приумножая свои средства", — сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ.

В ходе исследования были также изучены поколенческие отличия в инвестировании. Для сравнения разных возрастных групп была использована теория поколений, с ее помощью были проанализированы инвестиционные предпочтения и уровень знаний зумеров — молодых людей в возрасте 18-27 лет, миллениалов — россиян в возрасте 28-43 года, поколения "Х" — 44-59 лет, а также бумеров — людей в возрасте 60 лет и старше.

Так, среди представителей разных поколений самый высокий уровень сберегательно-инвестиционной активности выявлен у зумеров, а самый низкий — у бумеров. Зумеры чаще других доверяют банкам и инвестиционным компаниям, реже разделяют мифы об инвестициях и чаще позитивно оценивают будущее рынка инвестиций. Однако инвестиционная и сберегательная грамотность выше у миллениалов. Поколение "X" чаще зумеров и миллениалов предпочитает хранить сбережения на вкладе в банке под проценты.

В целом, по результатам четвертой волны замера индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) его значение составило 53,7 пунктов из 100 возможных. Индекс на протяжении года, прошедшего с первого исследования в июне прошлого года, оставался стабильным.

По результатам общего замера ИСИАР больше половины опрошенных граждан демонстрируют средний уровень сберегательно-инвестиционной активности, их доля составила 52%, высокий уровень отмечается у 22% респондентов и 26% опрошенных россиян проявляют низкую сберегательно-инвестиционную активность.

Высокий уровень сбережений и инвестиций чаще встречается у мужчин, жителей города, работающих россиян и людей с очень высоким достатком. Средний уровень отмечается у женщин, россиян, имеющих высшее или неоконченное высшее образование, и граждан со средним достатком. Низкий уровень сберегательной и инвестиционной активности отмечается у жителей села, людей без высшего образования и неработающих.

Всероссийский репрезентативный опрос населения в рамках Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) проводился методом личного формализованного интервью. Целевая аудитория — это россияне в возрасте 18 лет и старше. Всего в ходе исследования было опрошено 1600 респондентов.

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