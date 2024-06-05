Нефтегазовая промышленность возглавила рейтинг наиболее востребованных отраслей для инвестиций

Нефтегазовая отрасль экономики, по мнению россиян, является самой доступной, надежной и перспективной для инвестиций. Такие результаты были получены в ходе исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ.
По результатам проведенного опроса, которые были представлены на XXVII Петербургском международном экономическом форуме, доля инвесторов, которые считают, что инвестировать в компании нефтегазовой отрасли можно с минимальными знаниями и вложениями, составляет 58%. То, что такие инвестиции наиболее защищены от рисков, полагают 47% опрошенных, а 45% респондентов уверены, что нефтегазовая отрасль должна быть приоритетной для экономики нашей страны. При этом 49% инвесторов ждут максимальную прибыль от вложений в нефтегазовую промышленность.
В тройку инвестиционных лидеров среди отраслей также вошли строительство и банковский сектор. Меньший инвестиционный интерес у россиян вызывают розничная и оптовая торговля, сфера транспорта и хранения, а также легкая промышленность.
В целом, почти две трети инвесторов готовы вкладываться в облигации российских компаний, так как видят в них инвестиционный потенциал.
"Мнение инвесторов о наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций отраслях, полученное в ходе очередного исследования индекса ИСИАР, может стать мотивирующим фактором для тех, кому интересны новые возможности увеличения своего капитала — при должном уровне финансовой и инвестиционной осведомленности. В этой связи повышению инвестиционной активности россиян могут способствовать различные форматы площадок, где возможен обмен мнениями между инвесторами и теми, кто не имеет достаточного опыта, чтобы выйти на инвестиционный рынок. Кроме того, по-прежнему актуальны программы и инициативы, повышающие общую финансовую грамотность наших сограждан, что позволяет им чувствовать себя уверенно, сберегая и приумножая свои средства", — сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ.
В ходе исследования были также изучены поколенческие отличия в инвестировании. Для сравнения разных возрастных групп была использована теория поколений, с ее помощью были проанализированы инвестиционные предпочтения и уровень знаний зумеров — молодых людей в возрасте 18-27 лет, миллениалов — россиян в возрасте 28-43 года, поколения "Х" — 44-59 лет, а также бумеров — людей в возрасте 60 лет и старше.
Так, среди представителей разных поколений самый высокий уровень сберегательно-инвестиционной активности выявлен у зумеров, а самый низкий — у бумеров. Зумеры чаще других доверяют банкам и инвестиционным компаниям, реже разделяют мифы об инвестициях и чаще позитивно оценивают будущее рынка инвестиций. Однако инвестиционная и сберегательная грамотность выше у миллениалов. Поколение "X" чаще зумеров и миллениалов предпочитает хранить сбережения на вкладе в банке под проценты.
В целом, по результатам четвертой волны замера индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) его значение составило 53,7 пунктов из 100 возможных. Индекс на протяжении года, прошедшего с первого исследования в июне прошлого года, оставался стабильным.
По результатам общего замера ИСИАР больше половины опрошенных граждан демонстрируют средний уровень сберегательно-инвестиционной активности, их доля составила 52%, высокий уровень отмечается у 22% респондентов и 26% опрошенных россиян проявляют низкую сберегательно-инвестиционную активность.
Высокий уровень сбережений и инвестиций чаще встречается у мужчин, жителей города, работающих россиян и людей с очень высоким достатком. Средний уровень отмечается у женщин, россиян, имеющих высшее или неоконченное высшее образование, и граждан со средним достатком. Низкий уровень сберегательной и инвестиционной активности отмечается у жителей села, людей без высшего образования и неработающих.
Всероссийский репрезентативный опрос населения в рамках Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) проводился методом личного формализованного интервью. Целевая аудитория — это россияне в возрасте 18 лет и старше. Всего в ходе исследования было опрошено 1600 респондентов.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!