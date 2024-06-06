Сотрудники мэрии Самары не нашли нарушений экологии на озере у СТД "Дубки"

Сотрудники мэрии Самары провели осмотр на предмет выявления нарушений земельного и экологического законодательства на озере у СТД "Дубки", сообщает пресс-служба городской администрации.

Профильные службы города и Куйбышевского внутригородского района оперативно отреагировали на многочисленные обращения общественности в социальных сетях, ставшие поводом для осмотра водного объекта на юго-западной окраине СДТ "Дубки" (в районе продолжающейся застройки на 1 просеке в Куйбышевском районе).

Этот водный объект частично находится на земельном участке, который относится к городским лесам, частично — на неразграниченной территории. Также с одной стороны по берегу водоема земельные участки переданы в частную собственность для садово-дачного использования.

Отметим, что контрольные выезды проводились и ранее, в частности, весной этого года по факту массовой гибели рыб, птиц и отсыпки водоема строительными отходами. В результате обследования территорий данные факты не были выявлены.

В начале лета текущего года горожане вновь выразили беспокойство по поводу состояния водоема возле жилого района "Волгарь". На место выехали представители департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, а также районной администрации.

В ходе осмотра местности замор рыбы не зафиксирован. Чайки здесь в большом количестве. Лебеди по-прежнему живут на водоеме. В рамках муниципального земельного контроля, организован и осмотр (с применением измерительного оборудования) непосредственно земельных участков. По результатам проведения камеральных работ станет понятно, имеются ли нарушения земельного законодательства. Вывоза строительного мусора именно на берег водоема не выявлено.

Тем не менее в ходе контрольного выезда профильные службы зафиксировали наличие мусора и у кромки воды. Собственников земельных участков обязали убрать его.