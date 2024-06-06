Алексей Дегтев: "Изменения в налоговой системе давно назрели"

В Госдуму внесели предложения по совершенствованию налоговой системы. Инициатива направлена на стимулирование экономического развития регионов и страны в целом. Эти изменения в налоговой системе давно назрели, отмечает председатель Самарской гордумы Алексей Дегтев.

"Глава государства Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости совершенствования налоговой системы, в том числе, путем перераспределения налогового бремени за счет получателей более высоких доходов, что и отразилось в законопроекте. Важно, что он не затронет большую часть трудоспособного населения, в том числе, и участников СВО, — подчеркивает Дегтев. — При этом, учитывая значительный удельный вес НДФЛ в структуре доходов местного бюджета (в настоящее время более половины собственных доходов городского округа Самара), крайне важно, чтобы предлагаемые изменения не снизили существующий уровень пополняемости доходной части местных бюджетов, что, в свою очередь, обеспечит реализацию национальных проектов, в том числе новых, на местном уровне. Вместе с тем хотелось бы, чтобы эти изменения коснулись той категории граждан, которые сегодня игнорируют установленную государством обязанность по уплате налогов. Отказываются от регистрации своего личного бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Считаю, что к этой категории граждан должны быть приняты меры со стороны государства, а к ряду граждан, получающих доход благодаря своей деятельности на дому, приняты меры по стимулированию оформления их трудовой деятельности и, соответственно, последующей уплаты налогов и пополнения бюджета в целях возможности реализации государством важных социальных направлений".

Алексей Дегтев также обратил внимание на то, что с увеличением налоговой нагрузки на определенные категории налогоплательщиков возможен риск уклонения от их уплаты, поэтому особо актуальным является усиление мер контроля со стороны органов контроля в данной сфере, а также обеспечение прозрачности и доступности процедур получения налоговых льгот для добросовестных налогоплательщиков.

"Сегодня наша страна, не смотря на внешние воздействия, находится на патриотическом, духовном, экономическом подъеме. И поддержка общества государству, в том числе и финансовая, важна как никогда", — заключил Дегтев.