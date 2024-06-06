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Как создается новая история российского пожаротушения

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Даже у самого серьезного и прагматичного взрослого, впервые оказавшегося на самом большом в России производстве автоматических систем газового пожаротушения тольяттинской группы компаний "Инновационные Системы Пожаробезопасности" (ИСП), невольно возникает ощущение, что он попал то ли в новогоднюю сказку про Щелкунчика, то ли на фабрику праздничных игрушек Деда Мороза.

Фото: предоставлено ООО "Инновационные системы пожаробезопасности"

Большие золотые и серебряные шары диаметром почти в 40 сантиметров каждый, поблескивая боками, "раскатились" по огромному цеху. Тут они яркими гроздьями висят на участке сушки. Там выстроились ровными рядами в зоне проверки. А здесь штабелями взметнулись к потолку цеха, готовые к отгрузке покупателям. Эти "волшебные шары" — современные модули газового пожаротушения "Заря", производимые в Тольятти. Именно они на данный момент занимают порядка 80% всего российского рынка подвесных систем газового пожаротушения. Ими оснащены тысячи объектов в России и еще 9 странах мира: медучреждения, музеи, логистические центры, ветропарки, архивы, дата-центры и многие стратегические объекты жизнеобеспечения. Они стоят даже на российской полярной станции "Восток". Оборудование, которое позволяет бороться с огнем с помощью сжиженного газа, полезно везде, где требуется не только мгновенное устранение возгорания в помещениях, но и не допустим вторичный ущерб от воды или порошка.

Прошагав по всем этапам производства вместе с владельцем компании Сергеем Лекторовичем и его командой, четко осознаешь три важных вещи.

Во-первых, создавать современные системы пожаротушения — это вам не игрушки, а высокие технологии. Хотя настоящих чудес здесь ой как много! Например, расчет системы пожаротушения под конкретные задачи потребителя в специальной программе занимает не дни и недели, а минуты. А чтобы потушить возгорание, модулю "Заря" требуется не более 10 секунд. И это не теоретические расчеты, а данные огневых испытаний, подтвержденные МЧС. Мы сами стали свидетелями такого волшебства. В огромном прозрачном кубе, как у фокусника Гудини, установлен золотой шар пожарного модуля. В кубе зажигают огонь. Едва пламя успевает разгореться, как звучит резкий хлопок. Так срабатывает противопожарная система. И едва зрители успевают моргнуть — как огонь потушен. Без луж или липкого порошка по всем поверхностям.

Второе, что понимаешь, попадая на производство ГК "ИСП": здесь нет вещей, которые считались бы маловажными или незначительными. И это правило работает на каждом этапе создания продукции от проектирования и проверки качества материалов до упаковки и дизайна продукции. Но качество всегда в приоритете. Так, каждый компонент модуля и любая производственная операция проходят через двойной контроль специалиста службы качества по нескольким параметрам. При производстве и заправке каждого модуля компания ИСП использует 60 точек контроля по более чем 200 параметрам.

К примеру, упаковка, в которой модули газового пожаротушения доставляются потребителю, выдерживают падение с высоты двух метров без ущерба для наполнения. Полезная функция в условиях доставки на тысячи километров! К каждому заказу покупатель получает от компании комплект специнструмента для монтажа оборудования. А потерянный монтажниками паспорт или руководство по эксплуатации не станет трагедией. Для получения нужной информации теперь достаточно навести смартфон на особый штрихкод, который есть на каждом модуле. Вот из таких мелочей и складывается настоящее качество. Не зря же компания "Инновационные Системы Пожаробезопасности" единственная в отрасли предоставляет пожизненную гарантию на модули газового пожаротушения "ЗАРЯ".

Прогулка по цехам очень ярко продемонстрировала, что более амбициозную и целеустремленную команду, чем команда ИСП, надо еще поискать. Если безопасность, то абсолютная! Если манометры — то лучшие в мире! Если цвет — то золотой! А ведь в 2009 нынешний лидер систем подвесного газового пожаротушения России — "ИСП" — начал свой путь с гаражных экспериментов. На сегодня это крупнейшее в стране производство противопожарных систем подвесного исполнения, готовое ежемесячно изготавливать до тысячи единиц оборудования.

Даже введение западных экономических санкций против России дало предприятию толчок для нового развития. Чтобы избежать перебоев в поставках и сохранить высокое качество продукции, "Инновационные Системы Пожаротушения" в кратчайшие сроки локализовали производство тех компонентов, которые ранее поставляли с других заводов, на собственных площадях. Так, был расширен парк обрабатывающих станков и открыто гальваническое производство, на котором осуществляется антикоррозийное покрытие деталей запорно-пускового устройства и форсунок на модули. И на данный момент уровень локализации составляет 98%. Фактически со стороны, из Китая, на тольяттинское производство поступает только газовое огнетушащее вещество. И только потому, что в России его просто никто не производит.

По словам собственника компании Сергея Лекторовича, у "Инновационных Систем Пожаробезопасности" большие планы на будущее. Строительство новых цехов и запуск новых линеек в Тольятти, расширение производства в Казахстане и выход на новые рынки. Охотно верится, что и это им по силам. Ведь на входе на производство компании ИСП висит говорящая табличка: "Здесь создается новая история российского пожаротушения".

Гид потребителя

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