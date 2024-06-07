Гендиректор "Крыльев" о летнем трансферном окне: "Ни по одному иностранцу обращений не было"

Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев поделился ожиданиями от летней трансферной кампании клуба, сообщает sport24.ru.

"Мы хотим сохранить наш состав. Чем меньше игроков от нас уйдет, тем стабильнее будет выглядеть команда. "Крылья" будут точечно усиливаться летом. Если кто-то покинет клуб, то будем искать замену по этим позициям. Спрос на легионеров "Крыльев"? Ни по одному иностранцу официальных обращений в клуб не было", — сказал Андреев в беседе с корреспондентом издания.

В минувшем сезоне "Крылья Советов" с 41 очком заняли 9-е место в РПЛ.