16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гендиректор "Крыльев" о летнем трансферном окне: "Ни по одному иностранцу обращений не было" СМИ: Владимир Писарский покинет "Крылья Советов" Первый матч на сборах "Крылья Советов" проведут 29 июня с "КамАЗом" Вячеслав Федорищев: "Изменений в вопросах развития футбола сейчас не будет никаких" "Акрон" не продлил контракты с 13 футболистами

Футбол Спорт

Гендиректор "Крыльев" о летнем трансферном окне: "Ни по одному иностранцу обращений не было"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев поделился ожиданиями от летней трансферной кампании клуба, сообщает sport24.ru.

"Мы хотим сохранить наш состав. Чем меньше игроков от нас уйдет, тем стабильнее будет выглядеть команда. "Крылья" будут точечно усиливаться летом. Если кто-то покинет клуб, то будем искать замену по этим позициям. Спрос на легионеров "Крыльев"? Ни по одному иностранцу официальных обращений в клуб не было", — сказал Андреев в беседе с корреспондентом издания.

В минувшем сезоне "Крылья Советов" с 41 очком заняли 9-е место в РПЛ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30