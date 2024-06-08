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Футболисты "Крыльев Советов" сыграли в матче сборных России и Белоруси

МИНСК. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, футболисты "Крыльев Советов" приняли участие в матче сборных России и Белоруси, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд состоялась на олимпийском стадионе в Минске.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Первый символический удар в матче сделал спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко. Защитник "Крыльев" Юрий Горшков вышел в стартовом составе нашей сборной и провел весь матч, защитник самарцев Александр Солдатенков вышел на замену на 78 минуте встречи. Еще один защитник "Крыльев" Кирилл Печенин вышел в старте сборной Беларуси и сыграл 59 минут.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 4:0.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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