Футболисты "Крыльев Советов" сыграли в матче сборных России и Белоруси

В пятницу, 7 июня, футболисты "Крыльев Советов" приняли участие в матче сборных России и Белоруси, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд состоялась на олимпийском стадионе в Минске.

Первый символический удар в матче сделал спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко. Защитник "Крыльев" Юрий Горшков вышел в стартовом составе нашей сборной и провел весь матч, защитник самарцев Александр Солдатенков вышел на замену на 78 минуте встречи. Еще один защитник "Крыльев" Кирилл Печенин вышел в старте сборной Беларуси и сыграл 59 минут.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 4:0.