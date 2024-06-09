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Футбол Спорт

Клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником "Крыльев Советов"

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником "Крыльев Советов" Амаром Рахмановичем, сообщает "Спорт-Экспресс". Однако конкретных предложений пока сделано не было.

Рахманович выступает за "Крылья" с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне на счету 30-летнего Рахмановича 7 голов и 4 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах за "Крылья Советов".

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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