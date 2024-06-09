Клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником "Крыльев Советов" Амаром Рахмановичем, сообщает "Спорт-Экспресс". Однако конкретных предложений пока сделано не было.

Рахманович выступает за "Крылья" с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне на счету 30-летнего Рахмановича 7 голов и 4 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах за "Крылья Советов".