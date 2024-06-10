"Видит насквозь": дефектоскопист Сызранского НПЗ победил на профессиональном конкурсе

Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования Сызранского НПЗ Константин Жадаев стал победителем отборочного этапа Всероссийского конкурса специалистов по неразрушающему контролю "Дефектоскопист-2024".
Неразрушающий контроль включает в себя различные методики, соревнования проходили по нескольким из них. Константин Жадаев стал лучшим в номинации "Ультразвуковой контроль". Годом ранее он побеждал в номинации "Радиационный контроль".
На первом этапе испытаний конкурсанты "сдавали теорию", которая включала в себя вопросы по специфике ультразвукового контроля. Время на прохождение теста было строго ограничено, а само испытание для объективности велось под видеонаблюдением.
В ходе практической части требовалось настроить дефектоскоп для дальнейшей работы и выявить дефекты на контрольных образцах. Константин Жадаев смог выполнить это задание без ошибок, несмотря на то, что прибор на конкурсе отличался от применяемых на заводе.
"Победа далась непросто — уровень конкурентов был очень высоким. Участие в конкурсе для меня — своего рода курс повышения квалификации. Это возможность показать, что знаю и умею я, и посмотреть, как работают другие, — рассказал победитель. — На этапе подготовки мне помогли поддержка коллег и моих руководителей — начальника лаборатории неразрушающего контроля Вячеслава Псёла и руководителя Управления технадзора Сергея Етриванова. А возможность быть "на волне" передовых технологий в области неразрушающего контроля и расти профессионально дают программы обучения для специалистов УТН, которые есть на нашем предприятии".
Безопасность производства на СНПЗ (входит в НК "Роснефть") обеспечивается несколькими подразделениями, включая Управление технического надзора. Его специалисты отвечают за глубокую диагностику оборудования и технических устройств. Возможные дефекты помогает выявлять современное оборудование сразу несколькими методами неразрушающего контроля. Дополняя друг друга, они обеспечивают высокое качество исследований.
Победив на отборочном этапе, Константин Жадаев готовится представлять СНПЗ в финале Всероссийского конкурса, который состоится осенью в Москве. Там ему предстоит состязаться с победителями из других регионов.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее