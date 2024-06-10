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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Видит насквозь": дефектоскопист Сызранского НПЗ победил на профессиональном конкурсе

СЫЗРАНЬ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования Сызранского НПЗ Константин Жадаев стал победителем отборочного этапа Всероссийского конкурса специалистов по неразрушающему контролю "Дефектоскопист-2024".

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Неразрушающий контроль включает в себя различные методики, соревнования проходили по нескольким из них. Константин Жадаев стал лучшим в номинации "Ультразвуковой контроль". Годом ранее он побеждал в номинации "Радиационный контроль".

На первом этапе испытаний конкурсанты "сдавали теорию", которая включала в себя вопросы по специфике ультразвукового контроля. Время на прохождение теста было строго ограничено, а само испытание для объективности велось под видеонаблюдением.

В ходе практической части требовалось настроить дефектоскоп для дальнейшей работы и выявить дефекты на контрольных образцах. Константин Жадаев смог выполнить это задание без ошибок, несмотря на то, что прибор на конкурсе отличался от применяемых на заводе.

"Победа далась непросто — уровень конкурентов был очень высоким. Участие в конкурсе для меня — своего рода курс повышения квалификации. Это возможность показать, что знаю и умею я, и посмотреть, как работают другие, — рассказал победитель. — На этапе подготовки мне помогли поддержка коллег и моих руководителей — начальника лаборатории неразрушающего контроля Вячеслава Псёла и руководителя Управления технадзора Сергея Етриванова. А возможность быть "на волне" передовых технологий в области неразрушающего контроля и расти профессионально дают программы обучения для специалистов УТН, которые есть на нашем предприятии".

Безопасность производства на СНПЗ (входит в НК "Роснефть") обеспечивается несколькими подразделениями, включая Управление технического надзора. Его специалисты отвечают за глубокую диагностику оборудования и технических устройств. Возможные дефекты помогает выявлять современное оборудование сразу несколькими методами неразрушающего контроля. Дополняя друг друга, они обеспечивают высокое качество исследований.

Победив на отборочном этапе, Константин Жадаев готовится представлять СНПЗ в финале Всероссийского конкурса, который состоится осенью в Москве. Там ему предстоит состязаться с победителями из других регионов.

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