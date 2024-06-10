МТС Юрент ужесточает ответственность за нарушение ПДД в Самаре

МТС, цифровая экосистема, совместно с сервисом МТС Юрент и другими операторами кикшеринга ужесточает ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. С начала сезона МТС Юрент выписал порядка 35 тысяч штрафов по всей России, из них более 1,5 тысячи приходится на Самару.

Сервис МТС Юрент проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелые из них, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более 1 человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движения и культуры вождения электросамокатов. Штрафы действуют во всех 145 городах присутствия сервиса.

С 27 мая сервисные штрафы за основные нарушения кратно увеличиваются. Новые санкции:

— Езда в состоянии алкогольного, наркотического опьянения — штраф 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 14 дней).

— Использование электросамокатов несовершеннолетними: передача управления ребенку — штраф 10 тысяч рублей и пожизненная блокировка; управление самокатом до 18 лет — блокировка в приложении (ранее — блокировка).

— Езда на электросамокате двух и более человек — штраф 5 тысяч рублей (ранее — штраф 800 рублей).

— Неспешивание на пешеходном переходе — штраф 1 тысяча рублей (ранее — предупреждение, а при повторном нарушении — блокировка до 1 месяца).

— Неправильная парковка — штраф 500 рублей (ранее — штраф 500 рублей, при повторном нарушении — штраф 1 тысяча рублей).

— ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 1 месяц).

— ДТП по вине пользователя с причинением вреда имуществу — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 1 месяц).

— ДТП по вине пользователя с причинением вреда инфраструктуре — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 14 дней).

Штрафы за езду в нетрезвом виде, а также за ДТП по вине пользователя операторы будут выносить при наличии соответствующих подтверждающих документов от компетентных органов, например, ГИБДД и других органов исполнительной власти.

Сервис также начал выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации с помощью сервиса МТС ID. В настоящий момент выявлено и заблокировано около 2000 аккаунтов, зарегистрированных на несовершеннолетних пользователей.

Средства от штрафов операторы кикшеринга направят на развитие образовательных и инфраструктурных проектов, которые будут полезны городам и пользователям. Для этого рассматривается вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности.

Напомним также, что 1 рубль с каждой поездки МТС Юрент будет направлять на развитие городской инфраструктуры для безопасной езды на самокатах и образовательные мероприятия.