МТС Юрент ужесточает ответственность за нарушение ПДД в Самаре

МТС, цифровая экосистема, совместно с сервисом МТС Юрент и другими операторами кикшеринга ужесточает ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. С начала сезона МТС Юрент выписал порядка 35 тысяч штрафов по всей России, из них более 1,5 тысячи приходится на Самару.
Сервис МТС Юрент проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелые из них, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения, ДТП по вине пользователя, езду более 1 человека на самокате и неспешивание на пешеходном переходе. Ужесточение штрафов направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движения и культуры вождения электросамокатов. Штрафы действуют во всех 145 городах присутствия сервиса.
С 27 мая сервисные штрафы за основные нарушения кратно увеличиваются. Новые санкции:
— Езда в состоянии алкогольного, наркотического опьянения — штраф 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 14 дней).
— Использование электросамокатов несовершеннолетними: передача управления ребенку — штраф 10 тысяч рублей и пожизненная блокировка; управление самокатом до 18 лет — блокировка в приложении (ранее — блокировка).
— Езда на электросамокате двух и более человек — штраф 5 тысяч рублей (ранее — штраф 800 рублей).
— Неспешивание на пешеходном переходе — штраф 1 тысяча рублей (ранее — предупреждение, а при повторном нарушении — блокировка до 1 месяца).
— Неправильная парковка — штраф 500 рублей (ранее — штраф 500 рублей, при повторном нарушении — штраф 1 тысяча рублей).
— ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка в приложении (ранее — блокировка на 1 месяц).
— ДТП по вине пользователя с причинением вреда имуществу — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 1 месяц).
— ДТП по вине пользователя с причинением вреда инфраструктуре — блокировка в приложении на сезон (ранее — блокировка на 14 дней).
Штрафы за езду в нетрезвом виде, а также за ДТП по вине пользователя операторы будут выносить при наличии соответствующих подтверждающих документов от компетентных органов, например, ГИБДД и других органов исполнительной власти.
Сервис также начал выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации с помощью сервиса МТС ID. В настоящий момент выявлено и заблокировано около 2000 аккаунтов, зарегистрированных на несовершеннолетних пользователей.
Средства от штрафов операторы кикшеринга направят на развитие образовательных и инфраструктурных проектов, которые будут полезны городам и пользователям. Для этого рассматривается вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности.
Напомним также, что 1 рубль с каждой поездки МТС Юрент будет направлять на развитие городской инфраструктуры для безопасной езды на самокатах и образовательные мероприятия.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.