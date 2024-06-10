"Краснодар" хочет выкупить Гарре у "Крыльев Советов"

Аргентинский полузащитник "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре может перейти в "Краснодар", сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа". Якобы переговоры находятся в "продвинутой стадии".
По информации канала, "Крылья" готовы продать игрока дешевле, чем в зимнее трансферное окно "Зениту", когда питерцы готовы были заплатить 8 млн евро.
Интерес к аргентинцу якобы также проявляют московские "Динамо" и "Спартак".
Напомним, Гарре в начале 2023 г. подписал контракт с "Крыльями" на 3,5 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?