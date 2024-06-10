"Краснодар" хочет выкупить Гарре у "Крыльев Советов"

Аргентинский полузащитник "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре может перейти в "Краснодар", сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа". Якобы переговоры находятся в "продвинутой стадии".

По информации канала, "Крылья" готовы продать игрока дешевле, чем в зимнее трансферное окно "Зениту", когда питерцы готовы были заплатить 8 млн евро.

Интерес к аргентинцу якобы также проявляют московские "Динамо" и "Спартак".

Напомним, Гарре в начале 2023 г. подписал контракт с "Крыльями" на 3,5 года.