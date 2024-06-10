Премьера музыкально-драматического спектакля "Два благородных дона" состоялась в Самарском театре драмы

Любовь к прекрасной даме, любовь к правде, любовь к власти, любовь к родственнику и опальному поэту… Все в премьере Самарского академического театра драмы им. М. Горького "Два благородных дона" (16+) смешивается в клубок противоречий, и кто же сделает шаг, чтобы его распутать?
7, 8 и 9 июня первые зрители нового музыкально-драматического спектакля самарских авторов Леонида Острецова и Александра Немировского и композитора Андрея Колесникова узнали ответ на этот вопрос.
Показы прошли с огромным успехом. Одним из первых зрителей стал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, который высоко оценил спектакль. Самарский театр драмы — первый театр, который посетил глава региона. В своем отзыве он написал: "Замечательная постановка, наши артисты и сотрудники театра — лучшие".
Спектакль стал участником конкурса премии "Музыкальное сердце театра" — единственного российского федерального проекта, работающего с музыкальным театром на конкурсной основе во всем его многообразии: рок-опера, мюзикл, оперетта, лайт-опера, опера-драма, рэп-опера и другие виды (за вычетом классической оперы).
В этом году финальные мероприятия и показы спектаклей пройдут в Самаре и Тольятти с 15 по 25 ноября.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.