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Театр Культура

Премьера музыкально-драматического спектакля "Два благородных дона" состоялась в Самарском театре драмы

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Любовь к прекрасной даме, любовь к правде, любовь к власти, любовь к родственнику и опальному поэту… Все в премьере Самарского академического театра драмы им. М. Горького "Два благородных дона" (16+) смешивается в клубок противоречий, и кто же сделает шаг, чтобы его распутать?

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

7, 8 и 9 июня первые зрители нового музыкально-драматического спектакля самарских авторов Леонида Острецова и Александра Немировского и композитора Андрея Колесникова узнали ответ на этот вопрос.

Показы прошли с огромным успехом. Одним из первых зрителей стал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, который высоко оценил спектакль. Самарский театр драмы — первый театр, который посетил глава региона. В своем отзыве он написал: "Замечательная постановка, наши артисты и сотрудники театра — лучшие".

Спектакль стал участником конкурса премии "Музыкальное сердце театра" — единственного российского федерального проекта, работающего с музыкальным театром на конкурсной основе во всем его многообразии: рок-опера, мюзикл, оперетта, лайт-опера, опера-драма, рэп-опера и другие виды (за вычетом классической оперы).

В этом году финальные мероприятия и показы спектаклей пройдут в Самаре и Тольятти с 15 по 25 ноября.

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