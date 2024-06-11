"Крылья Советов" предложили Юрию Горшкову продлить контракт

ФК "Крылья Советов" сделал официальное предложение защитнику Юрию Горшкову о продлении контракта на улучшенных условиях, сообщает sport24.ru.

Горшков выступает за самарскую команду с лета 2020 г. и провел 147 матчей.

Действующий контракт 25-летнего Горшкова с "Крыльями Советов" до лета 2025 года.