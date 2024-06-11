Форвард "Динамо" может перейти в "Крылья Советов" на правах аренды

Нападающий московского "Динамо" Вячеслав Грулев может в летнее трансферное окно на правах аренды перейти в самарские "Крылья Советов", сообщает liveresult.ru.
По информации известного инсайдера Ивана Карпова, динамовцы готовы летом отдать 25-летнего футболиста в самарскую команду в аренду с правом выкупа.
Вячеслав Грулев провёл в прошлом сезоне в РПЛ в составе столичного "Динамо" 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?