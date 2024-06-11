Пелагея, Бутусов, "Орден Славы": объявлены хедлайнеры "САМ.ФЕСТ 2024"

Хедлайнерами фестиваля "САМ. ФЕСТ 2024" станут группа "Пелагея", Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы", рэпер DOSE и победительница фестиваля "САМ.ФЕСТ 2023" "ДА, ЛЕСЯ" (LESA FS).
Напомним, гала-концерт фестиваля "САМ.ФЕСТ" пройдет в Самаре в День России, 12 июня.
Вместе с хедлайнерами сцену разделят финалисты "САМ. ФЕСТА" - калининградский коллектив "Юность", самарский "МыслиМима" и пензенский "Савелiчъ Бэнд".
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!