Пелагея, Бутусов, "Орден Славы": объявлены хедлайнеры "САМ.ФЕСТ 2024"

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Хедлайнерами фестиваля "САМ. ФЕСТ 2024" станут группа "Пелагея", Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы", рэпер DOSE и победительница фестиваля "САМ.ФЕСТ 2023" "ДА, ЛЕСЯ" (LESA FS).