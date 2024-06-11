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Суды Происшествия

В Сызрани в третий раз рассматривают дело обвиняемой в наркоторговле

СЫЗРАНЬ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском городском суде в третий раз рассматривается уголовное дело в отношении Зулхумор Рахматовой, обвиняемой в торговле наркотиками. Два предыдущих приговора были отменены вышестоящей инстанцией в ноябре 2022 г. и в апреле 2023 года.

Женщину, имеющую двух детей, обвиняют в совершении 40 эпизодов сбыта и покушений на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Также она была признана виновной в руководстве структурным подразделением, входящим в преступное сообщество.

Рахматова получила семь с половиной лет лишения свободы. Оба приговора она обжаловала.

Преступная деятельность Рахматовой — это современный способ наркоторговли через "закладки".  Согласно версии обвинения, общаясь посредством мессенджера WhatsApp с оптовым поставщиком героина, она получила наркотик из тайника, расфасовала его в 100 свертков из полимера общей массой не менее 192 граммов, поместила их в один пакет, организовав свой тайник. О точном местонахождении "закладки" она сообщила своему руководителю Голибу Мусурмонову (получил восемь лет колонии строгого режима) путем отправки координат и фотографий. Тот в свою очередь распределял товар среди подразделений своего ОПС. Таких групп полиции выявила восемь.

В ходе предварительного расследования Рахматова заключила соглашение со следствием и дала показания на своих соучастников. Их уголовные дела рассматриваются в том же суде. Там на скамье подсудимых почти два десятка уроженцев Средней Азии, которые обвиняются также в организации и участии в преступном сообществе.

Уголовное преследование крупных моноэтнических ОПС в губернии уже не редкость. Так, в Ленинском райсуде Самары с конца прошлого года ведется следствие в отношении группы уроженцев одной из среднеазиатских республик, семеро из которых имеют российские паспорта. Всего на скамье подсудимых 20 человек, обвиняемых в организации преступного сообщества, промышлявшего сбытом наркотиков. Среди них шесть женщин. Это уголовное дело было возбуждено еще в конце 2021 года. По версии предварительного следствия, возглавляли ОПС Шахноза Жороева и Алишер Жамшидов.

А в Новокуйбышевске идет суд над 15 уроженцами Таджикистана и Узбекистана, также обвиняемыми в создании наркоторговой ОПС. Им вменяется 62 эпизода продажи наркотиков на общую сумму в 234 млн рублей.

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