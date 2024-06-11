Стали известны соперники самарских клубов в групповом этапе Fonbet Кубка России

Состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России 2024/25.
В групповом этапе Fonbet Кубка России "Крылья Советов" сыграют против "Динамо", "Спартака", "Динамо" (Махачкала).
ФК "Акрон" попал в группу D и ему предстоят матчи с "Зенитом", "Рубином" и "Факелом".
Расписание матчей будет известно позднее.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?