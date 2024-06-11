Шостакович Опера Балет приглашает на балет "Лебединое озеро"

14 и 15 июня зрителей приглашают на один из самых часто исполняемых балетов в мире.
"Лебединое озеро" (6+) в постановке театра — это нестареющее лирическое очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка, волшебная гармония музыки и хореографии.
История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей.
Петр Ильич Чайковский сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, то, что будет волновать людей вечно.
Хореограф-постановщик — Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Художник-постановщик — Вячеслав Окунев.
За дирижерским пультом — Андрей Данилов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.