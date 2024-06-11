Шостакович Опера Балет приглашает на балет "Лебединое озеро"

14 и 15 июня зрителей приглашают на один из самых часто исполняемых балетов в мире.

"Лебединое озеро" (6+) в постановке театра — это нестареющее лирическое очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка, волшебная гармония музыки и хореографии.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей.

Петр Ильич Чайковский сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, то, что будет волновать людей вечно.

Хореограф-постановщик — Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Художник-постановщик — Вячеслав Окунев.

За дирижерским пультом — Андрей Данилов.