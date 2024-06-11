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Дорожное строительство Транспорт и связь

На дороге к пос. Луначарский от трассы Тольятти — Хрящевка начали укладывать верхний слой покрытия

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды на автодороге Тольятти — Хрящевка — Луначарский. Дорогу капитально отремонтируют на всем протяжении — 14,744 в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Трасса Тольятти — Хрящевка — Луначарский является одним из ключевых маршрутов миграции жителей в один из центров Самарско-Тольяттинской агломерации — Тольятти. Жители пос. Луначарский, где проживает более 2300 человек, давно жаловались на плохое состояние дорожного покрытия, делающее движение не только некомфортным, но и опасным.

"Как хорошо, что начали ремонт дороги Выселки — Луначарский. Этот ремонт поселок ждал очень долго. Данная дорога востребована жителями, ездить по ней в последнее время было опасно, очень много ям. Надеемся, что в скором времени ее отремонтируют. И самое главное, хочется, чтобы отремонтировали качественно, на долгие годы. Спасибо, что услышали и начали ремонт", — говорит житель пос. Луначарский Владимир Макаров.

Капитальный ремонт дороги до пос. Луначарский протяженностью почти 15 км рассчитан на два года и завершится в 2025 году. На участке протяженностью 6 км уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также ведутся работы по фрезерованию старого дорожного полотна  и доведению дороги до нормативной ширины.

Помимо замены дорожной одежды на территории населенных пунктов Выселки и Луначарский в полосе отвода автомобильной дороги запланировано строительство тротуаров и линий наружного электроосвещения. Также по требованиям современных нормативов будет проведено обустройство остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

В 2021 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" проведен ремонт автомобильной дороги Тольятти-Хрящевка, которая входит в маршрут маятниковой миграции к Тольятти не только жителей пос. Луначарский, но и других близлежащих населенных пунктов. В результате капремонта дороги до пос. Луначарский маршрут к Тольятти станет комфортным и безопасным на всем протяжении.

Благодаря ремонту дорог по нацпроекту к концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

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Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

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