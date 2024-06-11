На дороге к пос. Луначарский от трассы Тольятти — Хрящевка начали укладывать верхний слой покрытия

В Самарской области приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды на автодороге Тольятти — Хрящевка — Луначарский. Дорогу капитально отремонтируют на всем протяжении — 14,744 в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Трасса Тольятти — Хрящевка — Луначарский является одним из ключевых маршрутов миграции жителей в один из центров Самарско-Тольяттинской агломерации — Тольятти. Жители пос. Луначарский, где проживает более 2300 человек, давно жаловались на плохое состояние дорожного покрытия, делающее движение не только некомфортным, но и опасным.

"Как хорошо, что начали ремонт дороги Выселки — Луначарский. Этот ремонт поселок ждал очень долго. Данная дорога востребована жителями, ездить по ней в последнее время было опасно, очень много ям. Надеемся, что в скором времени ее отремонтируют. И самое главное, хочется, чтобы отремонтировали качественно, на долгие годы. Спасибо, что услышали и начали ремонт", — говорит житель пос. Луначарский Владимир Макаров.

Капитальный ремонт дороги до пос. Луначарский протяженностью почти 15 км рассчитан на два года и завершится в 2025 году. На участке протяженностью 6 км уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также ведутся работы по фрезерованию старого дорожного полотна и доведению дороги до нормативной ширины.

Помимо замены дорожной одежды на территории населенных пунктов Выселки и Луначарский в полосе отвода автомобильной дороги запланировано строительство тротуаров и линий наружного электроосвещения. Также по требованиям современных нормативов будет проведено обустройство остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

В 2021 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" проведен ремонт автомобильной дороги Тольятти-Хрящевка, которая входит в маршрут маятниковой миграции к Тольятти не только жителей пос. Луначарский, но и других близлежащих населенных пунктов. В результате капремонта дороги до пос. Луначарский маршрут к Тольятти станет комфортным и безопасным на всем протяжении.

Благодаря ремонту дорог по нацпроекту к концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.