На дороге к пос. Луначарский от трассы Тольятти — Хрящевка начали укладывать верхний слой покрытия

В Самарской области приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды на автодороге Тольятти — Хрящевка — Луначарский. Дорогу капитально отремонтируют на всем протяжении — 14,744 в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Трасса Тольятти — Хрящевка — Луначарский является одним из ключевых маршрутов миграции жителей в один из центров Самарско-Тольяттинской агломерации — Тольятти. Жители пос. Луначарский, где проживает более 2300 человек, давно жаловались на плохое состояние дорожного покрытия, делающее движение не только некомфортным, но и опасным.
"Как хорошо, что начали ремонт дороги Выселки — Луначарский. Этот ремонт поселок ждал очень долго. Данная дорога востребована жителями, ездить по ней в последнее время было опасно, очень много ям. Надеемся, что в скором времени ее отремонтируют. И самое главное, хочется, чтобы отремонтировали качественно, на долгие годы. Спасибо, что услышали и начали ремонт", — говорит житель пос. Луначарский Владимир Макаров.
Капитальный ремонт дороги до пос. Луначарский протяженностью почти 15 км рассчитан на два года и завершится в 2025 году. На участке протяженностью 6 км уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также ведутся работы по фрезерованию старого дорожного полотна и доведению дороги до нормативной ширины.
Помимо замены дорожной одежды на территории населенных пунктов Выселки и Луначарский в полосе отвода автомобильной дороги запланировано строительство тротуаров и линий наружного электроосвещения. Также по требованиям современных нормативов будет проведено обустройство остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.
В 2021 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" проведен ремонт автомобильной дороги Тольятти-Хрящевка, которая входит в маршрут маятниковой миграции к Тольятти не только жителей пос. Луначарский, но и других близлежащих населенных пунктов. В результате капремонта дороги до пос. Луначарский маршрут к Тольятти станет комфортным и безопасным на всем протяжении.
Благодаря ремонту дорог по нацпроекту к концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...