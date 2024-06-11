Самарский театр драмы выступил в Оренбурге

В среду, 12 июня, Самарский академический театр драмы выступит на сцене Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького со спектаклем "Фредерик, или Бульвар преступлений" (16+).
Главную роль исполняет народный артист России Владимир Гальченко. Спектакль будет показан в рамках XII Международного театрального фестиваля "Гостиный двор".
А в конце июня Самарский театр представит на сцене Тюменского Большого драматического театра сразу несколько спектаклей: 27 и 28 июня — "Завтра была война" (16+), 29 июня — "Весы" (16+), 30 июня — "И никого не стало" (16+), а 1 июля — новинку этого сезона "НА ДНЕ.DOC" (18+).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.