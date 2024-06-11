Самарский театр драмы выступил в Оренбурге

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В среду, 12 июня, Самарский академический театр драмы выступит на сцене Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького со спектаклем "Фредерик, или Бульвар преступлений" (16+).

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького