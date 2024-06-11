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Театр Культура

Самарский театр драмы выступил в Оренбурге

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 июня, Самарский академический театр драмы выступит на сцене Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького со спектаклем "Фредерик, или Бульвар преступлений" (16+).

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Главную роль исполняет народный артист России Владимир Гальченко. Спектакль будет показан в рамках XII Международного театрального фестиваля "Гостиный двор".

А в конце июня Самарский театр представит на сцене Тюменского Большого драматического театра сразу несколько спектаклей: 27 и 28 июня — "Завтра была война" (16+), 29 июня — "Весы" (16+), 30 июня — "И никого не стало" (16+), а 1 июля — новинку этого сезона "НА ДНЕ.DOC" (18+).

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