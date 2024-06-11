Самарский ресторан снесет веранду на пешеходной зоне и займется озеленением

В администрацию Октябрьского района Самары поступила жалоба от жителей на ресторан, которой на пр. Ленина занял большую часть пешеходной зоны летней верандой.
После встречи с представителями администрации управляющий заведения сообщил, что площадь "летника" будет уменьшена на 2,5 кв. м. Для этого конструкцию частично демонтируют, а навес заменят.
Также представители ресторана взяли на себя обязательства по озеленению площадки. Для этого в указанном районе высадят туи. Порядок озеленения согласуют с местными жителями, сообщил в своем телеграм-канале глава Октябрьского района Сергей Радько.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.