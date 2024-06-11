Самарский ресторан снесет веранду на пешеходной зоне и займется озеленением

В администрацию Октябрьского района Самары поступила жалоба от жителей на ресторан, которой на пр. Ленина занял большую часть пешеходной зоны летней верандой.

После встречи с представителями администрации управляющий заведения сообщил, что площадь "летника" будет уменьшена на 2,5 кв. м. Для этого конструкцию частично демонтируют, а навес заменят.

Также представители ресторана взяли на себя обязательства по озеленению площадки. Для этого в указанном районе высадят туи. Порядок озеленения согласуют с местными жителями, сообщил в своем телеграм-канале глава Октябрьского района Сергей Радько.