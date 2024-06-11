В Самарской области оказывают помощь переехавшим соотечественникам

В регионе успешно реализуют госпрограмма по содействию добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Также она направлена на людей, чьи предки проживали на территории РФ ранее. Учитывая высокую потребность предприятий региона в кадрах, это позволяет привлечь в Самарскую область специалистов, а также молодежь, готовую здесь учиться и работать.

Ксения Гришанова переехала из Казахстана. Самарскую область выбрала, потому что здесь родился и провел детство ее дедушка. Когда Ксения узнала о госпрограмме, то увидела в этом возможность реализовать свою мечту и переехала в Самару.

"Переезд дался мне легко, моя семья меня поддержала. Все необходимые документы оформила без проблем, получить меры поддержки по программе мне помогали специалисты службы занятости, — поделилась Ксения. — Считаю, что я именно там, где должна быть. Самара удивительный город, очень большой, зеленый, солнечный. Здесь живут хорошие отзывчивые люди. У меня еще две сестры, сейчас они учатся, но тоже задумываются о переезде. Очень важно знать, что там, куда ты переезжаешь, тебе могут оказать поддержку".

В Самаре девушка живет с января, получила гражданство России, нашла работу — трудится в компании, которая оказывает бухгалтерские и юридические услуги, а в апреле получила выплату на обустройство.

"В рамках программы оказываются такие меры поддержки, как единовременная выплата на обустройство и также выплаты на жилищное обустройство, — рассказала Наталья Сашина, ведущий специалист сектора повышения мобильности трудовых ресурсов управляющего центра занятости населения Самарской области. — Для оказания содействия в переселении соотечественники могут обращаться в территориальные центры занятости населения".

На предприятиях Самарской области более 50 тыс. вакансий. Чтобы помочь в решении вопросов с кадровой потребностью служба занятости региона проводит разные мероприятия, в том числе по привлечению кадров в Самарскую область.