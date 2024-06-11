16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет "День соседей": 180 тысяч человек посетили мероприятия Центров местного сообщества 38 мер поддержки получают семьи с детьми в Самарской области В Самаре утвердили порядок получения выплат многодетным взамен земельного участка "Тольяттиазот" организовал летний отдых для детей сотрудников

Соцподдержка Общество

В Самарской области оказывают помощь переехавшим соотечественникам

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В регионе успешно реализуют госпрограмма по содействию добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Также она направлена на людей, чьи предки проживали на территории РФ ранее. Учитывая высокую потребность предприятий региона в кадрах, это позволяет привлечь в Самарскую область специалистов, а также молодежь, готовую здесь учиться и работать.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Ксения Гришанова переехала из Казахстана. Самарскую область выбрала, потому что здесь родился и провел детство ее дедушка. Когда Ксения узнала о госпрограмме, то увидела в этом возможность реализовать свою мечту и переехала в Самару.

"Переезд дался мне легко, моя семья меня поддержала. Все необходимые документы оформила без проблем, получить меры поддержки по программе мне помогали специалисты службы занятости, — поделилась Ксения. —  Считаю, что я именно там, где должна быть. Самара удивительный город, очень большой, зеленый, солнечный. Здесь живут хорошие отзывчивые люди. У меня еще две сестры, сейчас они учатся, но тоже задумываются о переезде.  Очень важно знать, что там, куда ты переезжаешь, тебе могут оказать поддержку".

В Самаре девушка живет с января, получила гражданство России, нашла работу — трудится в компании, которая оказывает бухгалтерские и юридические услуги, а в апреле получила выплату на обустройство.

"В рамках программы оказываются такие меры поддержки, как единовременная выплата на обустройство и также выплаты на жилищное обустройство, — рассказала Наталья Сашина, ведущий специалист сектора повышения мобильности трудовых ресурсов управляющего центра занятости населения Самарской области. — Для оказания содействия в переселении соотечественники могут обращаться в территориальные центры занятости населения". 

На предприятиях Самарской области более 50 тыс. вакансий. Чтобы помочь в решении вопросов с кадровой потребностью служба занятости региона проводит разные мероприятия, в том числе по привлечению кадров в Самарскую область.

Гид потребителя

Последние комментарии

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30