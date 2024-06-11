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Преступления Происшествия

Жителя Тольятти будут судить за пьяную поножовщину

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение 39-летнему неоднократно судимому мужчине. Его обвиняют в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, вечером 29 января 2024 г. около дома № 7 по бульвару Орджоникидзе он поссорился с пьяными приятелями. Тольяттинец брызнул в них из газового баллончика, затем повалил одного из мужчин, избил его и несколько раз ударил туристическим ножом. Потерпевший получил тяжкие травмы.

Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд.

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