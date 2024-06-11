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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов с Днем России

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравили посетителей офисов обслуживания с наступающим Днем России. Каждый из них получил в подарок праздничную атрибутику.

В преддверии выходного дня энергетики напомнили жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани о многочисленных дистанционных каналах, позволяющих обратиться в компанию в режиме 24/7. В частности, жители региона могут, не посещая офисов обслуживания, передать показания приборов учета, подписаться на электронную квитанцию, уточнить задолженность, задать вопрос представителю компании.

"Сегодня мы постарались создать для наших посетителей праздничную атмосферу. Помимо решения всех возникших вопросов наши специалисты проинформировали горожан об актуальных онлайн-сервисах, востребованность которых постоянно растет", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Подробнее о возможностях онлайн-сервисов компании можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/.

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