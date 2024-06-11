"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов с Днем России

Сотрудники Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравили посетителей офисов обслуживания с наступающим Днем России. Каждый из них получил в подарок праздничную атрибутику.
В преддверии выходного дня энергетики напомнили жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани о многочисленных дистанционных каналах, позволяющих обратиться в компанию в режиме 24/7. В частности, жители региона могут, не посещая офисов обслуживания, передать показания приборов учета, подписаться на электронную квитанцию, уточнить задолженность, задать вопрос представителю компании.
"Сегодня мы постарались создать для наших посетителей праздничную атмосферу. Помимо решения всех возникших вопросов наши специалисты проинформировали горожан об актуальных онлайн-сервисах, востребованность которых постоянно растет", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Подробнее о возможностях онлайн-сервисов компании можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/.
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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.