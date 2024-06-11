В Тольятти отца малолетних детей осудили за телефонное мошенничество

В Тольятти суд вынес приговор 35-летнему жителю Октябрьска, которого обвиняли к трех эпизодах мошенничества и одном покушении на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее судимый мужчина "работал" на телефонных мошенников. Те звонили пенсионерам и выманивали у них деньги по схеме "ваш родственник попал в ДТП".

Обвиняемый же приезжал к жертвам в качестве курьера и забирал деньги. Так, с 25 по 28 мая 2023 г. он побывал в четырех квартирах, где забрал более 400 тыс. рублей.

Во время очередного обмана пенсионерка усомнилась, что мужчина, приехавший забрать у нее 300 тыс. руб., является врачом, как ей пообещал звонивший ранее "следователь". Женщина позвала соседей, и курьер ушел без денег.

Суд учел смягчающие обстоятельства - обвиняемый является отцом малолетних детей, а также написал явку с повинной и якобы раскаялся. Ему назначили полтора года лишения свободы в колонии общего режима.