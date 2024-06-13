16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Хожу с трудом": в Самаре председатель ТСЖ заявила о нападении Самарчанка передала свои персональные данные мошенникам, желая сохранить номер телефона В Тольятти на детской площадке нашли гранатомет Пожар в квартире на ул. Гастелло в Самаре тушили 30 человек В Похвистнево в ДТП пострадала 77-летняя женщина

Происшествия

"Хожу с трудом": в Самаре председатель ТСЖ заявила о нападении

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарские правоохранители разбираются в истории, которая случилась в январе этого года в доме на Пятой просеке. Здесь пострадала председатель ТСЖ Светлана П.

Как рассказывают жители, сами они подозревали "бардак с ресурсниками". Светлана была активисткой, что могло нравиться не всем. И 12 января в доме  граждане по фамилиям Вислов и Игнатов установил баннеры о проведении внеочередного собрания жильцов. Это стало обсуждаться в домовом чате.

Светлана позже пишет в пояснениях полиции (документы есть в распоряжении редакции), что пошла узнать у консьержа, кто установил баннеры. Потом председатель ТСЖ вынесла эти баннеры из дома. После этого, по словам Светланы, пришел Вислов. Он стал ругаться и дергать женщину за рукав, не пускал в лифт, а потом поставил подножку, отчего женщина упала и повредила колено. Далее пришел Игнатов. Оба мужчины нецензурно ругались на председателя ТСЖ, из-за чего она обратилась в полицию.

Вислов признает, что приходил "на разговор" с председателем ТСЖ, блокировал ногой дверцу лифта и нажимал кнопку отмены. Но ни он, ни Игнатов не признают нанесение травм женщине. Меж тем, Светлана рассказывает, что в полиции не изучили результаты медицинского обследования и просто отказали в возбуждении уголовного дела. Состояние колена председателя ТСЖ все хуже, она теперь ходит с палкой.

Отказ в возбуждении дела женщина обжаловала в прокуратуре. Там признали, что проверка проведена не в полном объёме и отказ в возбуждении деля является преждевременным (документы есть в распоряжении редакции).

В итоге, как рассказывает пострадавшая женщина, за ее увечье до сих пор никого не наказали. Сейчас она также пытается доказать незаконные действия со стороны сотрудников полиции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30