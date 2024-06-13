"Хожу с трудом": в Самаре председатель ТСЖ заявила о нападении

Самарские правоохранители разбираются в истории, которая случилась в январе этого года в доме на Пятой просеке. Здесь пострадала председатель ТСЖ Светлана П.
Как рассказывают жители, сами они подозревали "бардак с ресурсниками". Светлана была активисткой, что могло нравиться не всем. И 12 января в доме граждане по фамилиям Вислов и Игнатов установил баннеры о проведении внеочередного собрания жильцов. Это стало обсуждаться в домовом чате.
Светлана позже пишет в пояснениях полиции (документы есть в распоряжении редакции), что пошла узнать у консьержа, кто установил баннеры. Потом председатель ТСЖ вынесла эти баннеры из дома. После этого, по словам Светланы, пришел Вислов. Он стал ругаться и дергать женщину за рукав, не пускал в лифт, а потом поставил подножку, отчего женщина упала и повредила колено. Далее пришел Игнатов. Оба мужчины нецензурно ругались на председателя ТСЖ, из-за чего она обратилась в полицию.
Вислов признает, что приходил "на разговор" с председателем ТСЖ, блокировал ногой дверцу лифта и нажимал кнопку отмены. Но ни он, ни Игнатов не признают нанесение травм женщине. Меж тем, Светлана рассказывает, что в полиции не изучили результаты медицинского обследования и просто отказали в возбуждении уголовного дела. Состояние колена председателя ТСЖ все хуже, она теперь ходит с палкой.
Отказ в возбуждении дела женщина обжаловала в прокуратуре. Там признали, что проверка проведена не в полном объёме и отказ в возбуждении деля является преждевременным (документы есть в распоряжении редакции).
В итоге, как рассказывает пострадавшая женщина, за ее увечье до сих пор никого не наказали. Сейчас она также пытается доказать незаконные действия со стороны сотрудников полиции.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...